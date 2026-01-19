「BCN AWARD 2026」発表、PC・デジタル家電の2025年No.1メーカー決まる

「BCN AWARD 2026」ロゴ

ゲーミング関連5部門を新設

BCNは1月19日、全国の主要な家電量販店、パソコン専門店、ネットショップから収集した実売データ「BCNランキング」にもとづき、1年間の累計販売数量が最も多かった企業を部門ごとに集計した「BCN AWARD 2026」を発表した。「BCN AWARD」は、家電量販店などから集計している実売データをもとに、部門（ジャンル）ごとに年間販売数量累計1位の企業を企業を称える制度。27回目となる「BCN AWARD 2026」の対象期間は2025年（1月1日～12月31日）で、ハードウェア90部門44社、ソフトウェア15部門9社、合計105部門で53社が年間No.1を獲得した。今回から新たにゲーミングマウス部門、ゲーミングキーボード部門、ゲーミング液晶ディスプレイ部門、ゲーミングマザーボード部門、ゲーミングヘッドセット部門を新設。このゲーミング関連5部門に加え、従来のヘッドホン・イヤホン関連2部門を再編した、ワイヤレスイヤホン部門、ワイヤレスヘッドホン部門、有線イヤホン部門、有線ヘッドホン部門の4部門を新設する。新設部門以外の初受賞は、SSD内蔵部門のサンディスク、ワイヤードスピーカー部門のオーディオテクニカ、デジタルカメラ（レンズ一体型）部門のKodak Alaris Japan、アクションカメラ部門のDJI Japan、双眼鏡部門のビクセン、Androidスマートフォン部門のサムスン電子ジャパン、モバイルWi-Fiルーター部門のCPSpeed、カーナビ部門のパイオニア、LED電球・蛍光灯部門のNVC Lighting Japanの9社。新設部門については、ゲーミングマウス部門、ゲーミングキーボード部門、ゲーミングヘッドセット部門がロジクール、ASUS、ゲーミング液晶ディスプレイ部門とゲーミングマザーボード部門がASUSがトップに立ち、それぞれ初受賞を果たした。また、ワイヤレスイヤホン部門はApple、ワイヤレスヘッドホン部門はソニー、有線イヤホン、有線ヘッドホンはオーディオテクニカが初受賞した。【「BCN AWARD 2026」の受賞社一覧】「BCN AWARD」特設ページ（http://www.bcnaward.jp/award/）では、1999年の年間データにもとづく「BCN AWARD 2000」以降の年度別受賞企業や、部門別受賞企業を紹介しています。販売台数1位の「BCN AWARD」受賞企業を含め、カテゴリごとにシェアトップ3メーカーとその販売台数シェアを公開していますので、ぜひご覧ください。～各ジャンルのトップ3企業とシェアを公開～https://www.bcnaward.jp/award/gallery/date=2026