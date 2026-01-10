日高市・巾着田で自然観察＆ワークショップイベントが2月7日・8日開催　ビクセン主催

冬の巾着田でイベント開催！

星をはじめとする日高市の豊かな自然をビクセン製品を通して楽しめるイベント。手作り望遠鏡や星座ランタンなど、楽しく作ってすぐに使える工作ワークショップから、バードウオッチング、日和田山ハイキングなどのアウトドアイベント、絵本の読み聞かせまで幅広く用意する。会場は2か所で、講座は高麗郷古民家で実施する。日高市産直マルシェ、日高市のお酒紹介・販売を行うほか、出展企業のブースやキッチンカーも並ぶ。有料イベント・ワークショップの参加にはチケットが必要（小学生以上有料、未就学児は無料）。価格はオンラインチケットが2200円、当日会場販売チケットが2500円（ともに2日間有効）。なお、小学生以下は保護者の同伴が必須となる。また、一部のプログラムは別途参加費が必要。巾着田曼珠沙華公園のアクセスは、西武池袋線「高麗」駅下車 徒歩約15分、JR高麗川駅・西武飯能駅から路線バスで「巾着田」下車 徒歩約3分。