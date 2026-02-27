スマホも置ける MSIのビジネスモニター 27インチ144Hz対応「PRO MP275PG E14」

MSIのビジネスモニターに新モデル

目に優しく休憩目安がわかる機能も搭載

PRO MP275PG E14

画面占有率92％ フレームレスデザインを採用

スマホが置ける台座

エムエスアイコンピュータージャパンは2月26日、ビジネス向けモニターの新モデルとして、27インチ、リフレッシュレート144Hz対応の高画質IPSパネルを採用した「PRO MP275PG E14」を家電量販店やPCショップなどで発売する。価格は2万7300円前後。新製品は、アンチフリッカー、ブルーライトカットといった機能を設け、ノングレアパネルを採用。目の負担を軽減するほか、目の疲労度合いを確認でき、休憩の目安をチェックできる「Eye-Q Check」機能などを搭載している。27インチの大きな画面で、リフレッシュレートも144Hzと滑らかな表示が可能。解像度はFHD（1920×1080）。178度の広視野角で色変化が少なく、どの角度からでも鮮明な表示なので、複数人での利用にも適している。4辺フレームレスデザインとなっており、マルチモニター環境にしても違和感がない。このほか、MSI Cubi シリーズなどPCとモニターの電源連動機能や、2W＋2Wスピーカー、スマートフォンが設置できる台座、ミニPCなどを背面に取り付けられるVESAプレートなどを設けている。高さ調整や90度回転しての縦表示なども可能だ。インターフェースは、HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.2a×1、D-sub×1、ライン入力×1、ヘッドホン出力×1となっている。