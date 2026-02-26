「片手で開く」セルフィースタンド登場！ Velbon×Coleman新作「ティップタップ」

Coleman セルフィースタンド ティップタップ

地面にポンと置くだけのシンプル動作

ハクバ写真産業は、60年以上の歴史をもつ三脚ブランドVelbon（ベルボン）から、アウトドアのメジャーブランド「Coleman（コールマン）」とコラボした「Coleman セルフィースタンド ティップタップ」を2月27日に発売する。新製品は、地面に向けて片手でポンと置くだけでスタンドが自動開脚する新機構を搭載した、スタンドになる自撮り棒。手間取ることなく瞬時にスタンドを立てられるため、撮りたい時にすぐ撮影を開始できる。最大で168cmという大人の目線で撮れる高さを実現しながら、持ち運びしやすいコンパクトサイズに収納することが可能。また、シリーズ初のアクセサリーシュー搭載で、マイクなどの拡張性も広がり、自撮りや集合写真、Vlog、ライブ配信まで、撮影の質をワンランク引き上げるセルフィースタンドとなっている。価格はオープン。