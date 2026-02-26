テレビ録画を視聴できなくなる前に救う！ PCで簡単ダビングできる新ソフト「BDレコ」

BDレコ（BDRC-APP）

アイ・オー・データ機器は、テレビ録画用ハードディスクに保存した番組を、PCでBD（ブルーレイディスク）やDVDへ簡単にダビングできる専用ソフト「BDレコ（BDRC-APP）」を発売している。録画番組を手軽にバックアップしたいユーザー向けに開発されたもので、PCと対応光学ドライブがあれば、すぐにダビングが可能。テレビの買い替えや故障時に視聴できなくなるリスクを防ぎ、「残しておきたい番組」を安全に保存できる点が大きな魅力だ。テレビ録画用ハードディスクに保存された番組は、一般的に録画したテレビやチューナーが変わると視聴できなくなることがある。こうしたトラブルに備え、BDレコ（BDRC-APP）は録画番組をディスクに移し替えて長期保存できる環境を提供する。ユーザーは、Windows PC、BD／DVDドライブ（対応機種）を用意するだけ。接続後、BDレコを起動すれば、録画番組を選んでダビングするだけのシンプル操作で、PCに不慣れでも使いやすいUIとなっている。ネットワークダビングに対応したテレビや各社のチューナーと接続が可能。アイ・オー・データ機器が検証した対応録画機器リストも随時更新されており、安心して利用できる。対応するBD／DVDドライブを持っていないユーザー向けに、ソフトとドライブがセットになったモデルも発売している。PC用ブルーレイレコーダー「BDレコ（BRP-R1）」、PC用DVDレコーダー「DVDレコ（DVRP-R1）」を用意。購入後、すぐにダビング環境が整うため、初心者でも安心して利用できる。録画番組が急に見られなくなるのは、とても困るもの。テレビの買い替えや故障による視聴不可リスクを防ぐためにも、BDレコ（BDRC-APP）は心強い味方になる。大切な番組を確実に残したければ、この機会にチェックしてみてはいかがだろうか。