5G SA・HPUE対応タブレット「dtab d-51F」　2月26日発売

NTTドコモは、5G SAとHPUEに対応し、快適に通信ができるレノボ・ジャパン製の11インチタブレット端末「dtab d-51F」を全ドコモ販売店とドコモオンラインショップで2月26日に発売する。オンラインショップでは2月24日10時から事前予約を受け付けている。5G SA対応による高速通信を実現。快適に通信ができるHPUE＝High Power User Equipmentにも対応しており、端末の送信電力を高めることで、建物の奥や地下、山や海辺でのアウトドアシーンでもストレスなく通信ができる。約11インチ、解像度2500x1600の高画質ディスプレーを搭載するなど基本性能も充実している。カラーは、サンダーグレーとメタグレープの2色。ドコモオンラインショップ価格は6万5230円。なお、下取りを条件にお得に機種変更できる購入支援プログラム「いつでもカエドキプログラム」の対象商品となっているが、同プログラムは3月5日（予定）から利用条件を変更し、プログラム利用料（最大2万2000円）の支払いが必要となる。あわせて「対象機種をドコモで購入すること」などドコモが定める条件をすべて満たす場合にプログラム利用料が不要となる「ドコモで買替えおトク割」を開始する。