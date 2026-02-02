いつでもネットにつながるノートPCが欲しい人に！ ドコモから「VAIO Pro PG」

VAIO Pro PG

モバイル通信対応で、場所を選ばずネットが使える

13.3型で約1kgの重さ

縦に広い16：10ディスプレー

ディスプレー上部に通信アンテナを配置

会議シーンに合わせた4モード

分割払いに対応

「常につながる」ことを重視するなら有力候補

外出先でPCを使おうとしたとき、「Wi-Fiが見つからない」「テザリングが不安定」と感じた経験はあるだろう。そんな悩みを解決してくれるのが、NTTドコモとVAIOのモバイル通信対応ノートPC「VAIO Pro PG」だ。1月30日から、全国のドコモショップとオンラインショップで発売している。VAIO Pro PGは、SIMを使って通信できるWindowsノートPC。物理SIMとeSIMの両方に対応し、Wi-Fi環境がなくても通信が可能。カフェや移動中、出先でも安定して接続する。スマートフォンのテザリングに頼らず、PC単体で常時オンラインを実現する。本体の重さは約1kg。13.3型ながら、バッグに入れても負担になりにくい軽さだ。さらに、通勤時の圧力、持ち運び中の落下などを想定したVAIO独自の品質試験をクリアし、長く安心して使える堅牢性を備えている。ディスプレーは16：10を採用。Web閲覧や資料作成時に一度に表示できる情報量が多く、スクロールの回数を減らすことができる。キートップ中央をくぼませたディッシュ形状によって、長時間タイピングでも指が疲れにくい設計になっている。また、ディスプレー上部に通信アンテナを配置。これにより、置き方の影響を受けにくく、周囲の環境変化にも強いなど、安定通信を実現する。ドコモ回線を使うことで、スマートフォンとPCでデータ容量の共有が可能。月額1100円で外出先でも安心してデータ通信ができるため、テレワークや出張が多い人に適している。AIノイズキャンセリング機能も搭載。周囲の雑音を低減するほか、話者の声だけをクリアに伝達、会議シーンに合わせた4モードなど、カフェや移動先でも、「声が聞こえにくい」といわれにくくなる。さらに、「Microsoft スマートフォン連携」アプリを使えばPC上で、電話の発着信、チャット確認、通知チェックといった操作が可能。作業中にスマートフォンを取り出す回数が減らせる。価格は22万1100円。分割払い（実質年率0％）にも対応している。VAIO Pro PGは、モバイル通信対応、軽量設計、VAIO品質とドコモ通信の安心感を兼ね備えている。「場所に縛られずに働きたい」人にとって、注目の1台といえそうだ。