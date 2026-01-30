ソフマップ AKIBAにゲーミングデバイスブランド「Pulsar Gaming Gears」の日本初フラグシップストアがオープン！

「Pulsar Playstore Tokyo Akihabara」が

AplusX Japanは、東京・秋葉原の「ソフマップ AKIBA パソコン・デジタル館」7階に、ゲーミングデバイスブランド「Pulsar Gaming Gears」日本初のフラグシップストアとなる「Pulsar Playstore Tokyo Akihabara」を1月31日にオープンする。Pulsar Playstore Tokyo Akihabaraは、Pulsar Gaming Gearsが展開する製品と世界観を、実際に「触れて・試して・選べる」体験型スペース。単なる販売拠点にとどまらず、Pulsar Gaming Gearsの開発思想やeスポーツへの取り組みを発信するフラグシップ拠点と位置付けている。店内では、マウス、マウスパッド、キーボードなどの主要製品を幅広く展示。実際の使用シーンを想定した体験スペースで操作感やフィット感を試せる。同ストア限定で体験可能な限定展示モデルや、新製品の先行展示・先行販売も行う予定。オープンを記念し、1月31日・2月1日の2日間、Pulsar Playstore Tokyo Akihabaraでマウス・マウスパッド・キーボードを購入した人を対象に店舗限定ノベルティをプレゼントする。ノベルティは数量限定で、なくなり次第終了。数量限定の特別価格商品や先行販売商品も用意する。Pulsar Gaming Gearsは、eスポーツやその競技シーンを背景に、パフォーマンスと精度を追求したゲーミングデバイスブランド。プロフェッショナルプレーヤーとの共同開発や実戦環境での検証を重ね、操作性・軽量性・信頼性を重視した製品開発を行っている。