「Ploom」が浅草に特設ラウンジを出展！ 桜艶通りで春限定の一服体験を楽しむ10日間

「浅草六区SAKURA STREET -桜艶通り-」における

「Ploom LOUNGE」の出展イメージ

EVO新銘柄も試せるテイスティング体験

「Ploom LOUNGE」内は「桜艶」をコンセプトに桜の装飾が施される

ESOW氏とのコラボフロントパネルのイメージ

（左から）桜艶、桜縁、桜煙

「Ploom LOUNGE」内で行われる、演出や体験コンテンツのイメージ

日本たばこ産業（JT）は3月27日～4月5日の期間、Ploom専用たばこスティック「EVO（エボ）」の新銘柄「エボ・サクラ・レギュラー」、および加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA（プルーム・オーラ）」のリミテッドカラー「フューシャフレア」の全国発売を記念して、浅草六区ブロードウェイ（東京都台東区）にて開催される「浅草六区SAKURA STREET -桜艶通り-」に協賛し、同イベントの会場内に特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE（プルーム・ラウンジ）」を出展する。今回開催される「浅草六区SAKURA STREET -桜艶通り-」は、浅草六区を艶やかな桜で包み込むことによって、街そのものを春の舞台へと変えるイベント。会場である浅草六区ブロードウェイには桜並木が出現して、花魁道中や和楽器演奏といった浅草らしい和のパフォーマンスを華やかに展開する。同イベントに出展される「Ploom LOUNGE」は、イベントのテーマである「桜艶」をコンセプトに、桜の装飾に包まれた全長20mの特設喫煙ブースとして、会場内2カ所に設置される。「Ploom LOUNGE」内では、20歳以上の喫煙者を対象に、加熱式たばこや紙巻たばこを愉しめる喫煙スペースを用意する。あわせて、「エボ・サクラ・レギュラー」を含む「EVO」シリーズ全銘柄のテイスティングや、リミテッドカラー「フューシャフレア」を含む「Ploom AURA」のデバイス販売を行う。「Ploom LOUNGE」に足を踏み入れれば、浅草とゆかりの深いグラフィックデザイナーのESOW氏が「Ploom LOUNGE」のために描き下ろした、オリジナルイラストが目に入り、桜に彩られた景色とともに春の艶やかな空気を感じつつ、一服の時間を愉しめる。さらに「Ploom LOUNGE」内では、「エボ・サクラ・レギュラー」をはじめとする「EVO」シリーズのテイスティングや、「Ploom AURA」の販売が行われる。また、ESOW氏とのコラボレーションによって数量限定で製作された、「Ploom AURA」用のコラボフロントパネル全3種（桜艶、桜縁、桜煙）を入手できる。コラボフロントパネルは、手持ちのフロントパネルとの交換でもらえる。あわせて同イベント終了後の4月6日10時～5月11日23時59分の期間には、コラボフロントパネルが抽選で当たるキャンペーンが、「Ploom CLUB」にて開催される。そのほか、浅草ならではの演出や体験コンテンツとして、Mr. Daiが桜吹雪をイメージしたシャボン玉で桜の景色とともに「Ploom LOUNGE」内を幻想的に演出する。また、「Ploom LOUNGE」内では「ゴミ拾い侍」が回遊して、来場者とのコミュニケーションを楽しみつつ美化活動を行う。さらに、浅草右近屋が出演する、花魁とのフォトスポットも設置される。「浅草六区SAKURA STREET -桜艶通り-」の開催時間は、月～木が13～21時、金～日が13～22時。ただし、初日の3月27日のみ14～22時の開催となる。