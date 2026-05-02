最大20％ポイント還元のオープンセール実施中、「ノジマ ホームズ鶴見店」オープン

「ノジマ ホームズ鶴見店」オープン

ノジマならではの相談員接客でくらしをサポート

キャンペーン実施中

ノジマは、「ノジマ ホームズ鶴見店」（神奈川県横浜市鶴見区）を4月24日にオープンした。「ノジマ横浜東寺尾店」からの移転による新店舗で、地域密着型の「家電の相談窓口」として、便利で快適なくらしをサポートしていく。オープンを記念し、最大20％ポイント還元などのキャンペーンを5月15日までの期間限定で実施している。ノジマ ホームズ鶴見店は、島忠ホームズ横浜鶴見店の2階に出店。既存店からの移転によって、買い物のしやすさと利便性を高め、地域住民のニーズによりきめ細かく対応する店舗として再スタートを切った。ノジマは、メーカー派遣販売員や携帯キャリアスタッフを置かず、自社スタッフが全ての商品を案内している。購入前の相談からアフターサポートまで一貫して対応しており、家電に詳しくない人でも安心して買い物ができる環境づくりを進めている。オープンにあわせて実施しているキャンペーンでは、ノジマポイント最大20％還元に加えて、ノジマアプリ新規登録で500円引き特典やノベルティをプレゼント、既存アプリ会員向けに購入特典、人気家電をオープン限定の特別価格で販売など、新生活準備や買い替えを検討している人にとっては、お得な内容になっている。家電の購入だけでなく、暮らしの悩みを気軽に相談できる存在として進化を続けるノジマだけに、今回オープンしたノジマ ホームズ鶴見店は、地域に根ざした家電専門店として期待がかかる。