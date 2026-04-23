ノジマ、白物家電の日立グローバルライフソリューションズを子会社化

M＆Aで多角化・グループ拡大を進めるノジマ

日立ブランドの家電のさらなる成長を目指す

株式譲渡の流れ

ノジマは、2026年4月21日開催の取締役会において、日立グローバルライフソリューションズ（日立GLS）が手がける家電事業（以下、対象事業）を継承する新会社の発行済株式の80.1％を取得し、子会社化することを決議した。日立GLSは対象事業を吸収分割により、自ら設立する新会社へ承継し、ノジマは資金調達を目的に設立した特別目的会社を通じて新会社に出資する。株式譲渡実行日は2027年3月期中（予定）。取得価額は、新会社の普通株式1100億円、費用などの1億円の合計1101億円。あわせて日立GLSは、日立ブランドの海外家電事業を担うArcelik Hitachi Home Appliances（AHHA）について、共同出資先であるアルチェリクが保有する株式（60％）を取得する契約を締結した。これらの手続きを経て、新会社は国内外に分かれていた日立GLSの家電事業を一体的に保有・運営する体制となる。ノジマグループは、デジタル家電専門店「ノジマ」の運営事業を中心に、キャリアショップ、インターネット（ISP）、海外事業、プロダクト事業などを展開している。2025年1月には旧ソニーのPC事業である「VAIO」を連結子会社化し、注目を集めた。今回のM＆Aでは、ノジマの販売力・顧客接点と、日立グループのものづくり技術を融合し、日立ブランド家電の成長を国内外で加速させていく。なお、新会社の名称は未定。日立製作所と日立GLSは、ノジマと戦略的パートナーシップを構築し、新会社は引き続き、日立ブランドの家電の製造からアフターサービスを継続していく。