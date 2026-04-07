VAIOがコンシューマ向け販売力を強化、ノジマ全店で「VAIOマイスター制度」導入

認定された販売員が着用する

「VAIOマイスター」のバッジ

コンサルティング的な接客力も認定対象

着用イメージ

VAIOの独自機能を体験できるVAIO Shop in Shop

VAIO Shop in Shopのイメージ

ノジマと子会社のVAIOは4月7日、ノジマの全店舗で「VAIOマイスター制度」を導入すると発表した。VAIOの製品知識とコンサルティング力を備えた販売員に「VAIOマイスター」を認定する。合わせて同日より、Microsoft 365のAI機能や、VAIO独自の機能を体験できる「VAIO Shop in Shop」をノジマ4店舗で展開する。VAIOは売上高の約8～9割を法人向けで占めており、コンシューマ向けの販売力の強化が課題となっている。2025年1月に買収によりノジマグループ入りしたVAIOの26年3月期第3四半期累計決算（1～12月）は、売上高474億8200万円、経常利益37億5100万円（経常利益率7.9％）だった。Windows 10のサポート終了に伴う法人向けPCの買い替えにより業績は好調。ノジマの店舗と販売員を活用したコンシューマ向けの販売力を強化することで、売上高の純増が狙える。今回の「VAIOマイスター制度」はその一環である。VAIOマイスターはノジマの販売員を対象に、VAIOの製品知識に加え、所定の試験や販売実績などの条件を満たすと認定される。単なる製品知識だけでなく、製品の価値を分かりやすく、個々の顧客の生活における利用シーンや目的に合わせて提案できる、コンサルティング的な接客能力も求められる。認定者の証としてオリジナルデザインの認定バッジを着用する。来店した際は、認定バッジが目印だ。約230店舗（25年3月）のノジマ全店での導入を図るが、4月時点では全店で配備されるわけではなく、順次、認定研修を実施しながら広げていく。なお、VAIOマイスター制度は現段階では、ノジマだけでの施策となる。VAIOマイスター制度の導入に合わせて4月7日、VAIO Shop in Shopをノジマのエミテラス所沢店（埼玉県）、レイクタウン店（埼玉県）、長泉店（静岡県）、小田急町田店（東京都）の4店舗でオープンする。VAIOマイスターによる接客も受けられる。また、VAIO独自のAIノイズキャンセリングや画面共有、高速起動なども体験できる。VAIOのコンシューマ向け販売力の強化策では、1月30日からNTTドコモのドコモショップ全店とオンラインショップで、Wi-Fiがつながらなかったり、テザリングが不安定な環境でもネットが利用できる「VAIO Pro PG」の販売を開始。物理SIMとeSIMの両方に対応することで、Wi-Fiやスマホのテザリングに頼らなくても、PC単体で常時ネット接続ができる。（BCN・細田 立圭志）