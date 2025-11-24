日本初のVAIOバッテリー保証サービス開始、期間限定で

価格の追加負担はなし

VAIOとノジマは、対象機種購入から3年以内にバッテリーの満充電容量が80％以下になった場合、バッテリーを無償で交換する「VAIOバッテリー保証サービス」の提供をノジマ店舗で、12月1日から開始する。ノートPCに搭載されるリチウムイオンバッテリーは、一般的に継続使用によって満充電容量が低下し、使い方によっては数年で使用感に悪影響をおよぼすケースも報告されている。今回の施策は、リチウムイオンバッテリーを長年取り扱ってきたVAIOならではの施策であり、追加料金が発生しない基本保証でバッテリーの劣化を保証するのは日本初の取り組みになるという。「VAIOバッテリー保証サービス」では、3年以内にバッテリーの満充電容量が80％以下になった場合にバッテリーを無償で交換する。判別方法は、“VAIOの設定”の“バッテリー状態”から満充電容量を判別する。対象機種は、VAIO SX14-R、VAIO F14、VAIO F16。対象期間は、12月1日から来年3月31日の期間に購入した商品。