省エネ・節水家電で最大1万5000円還元！ ノジマ「エコかな」キャンペーン開催

1台当たり最大10％還元のノジマポイントを付与

ノジマは、10月1日から11月30日の期間中、神奈川県内のノジマ店舗で、省エネ性能の高いエアコン・冷蔵庫と、節水性能の高いドラム式洗濯機を対象に、1台あたり最大10％還元のノジマポイントを付与する「エコかな」キャンペーンを開催する。今回のキャンペーンでは、期間中、神奈川県内のノジマ店舗（全65店舗）で、対象の省エネ・節水製品を購入した人に、1台あたり最大10％還元（上限1万5000円分）のノジマポイントを付与する。対象製品は、省エネ性能の高い同社指定エアコン・冷蔵庫と、節水性能の高い同社指定ドラム式洗濯機となる。気候変動への対策でCO2排出量実質ゼロを目指すことの重要性に加え、今夏は複数の地域で水不足が報道されており、大きな社会問題となっている。ノジマでは、今回のキャンペーンの実施により、同社創業の地である神奈川県に住んでいる人々の省エネ家電・節水家電への買い替えをサポートしていく考え。