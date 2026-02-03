最大1万ポイントもらえる！　「ビックカメラSuicaカード」新規入会キャンペーン

キャンペーン告知

ビックカメラは、ポイントカード機能付きクレジットカード「ビックカメラSuicaカード」に新規入会した人を対象に、合計最大1万円相当のビックポイントを進呈する春の新規入会キャンペーンを2月2日から4月30日まで実施する。ビックカメラ公式アプリからエントリーしたうえで、店頭で即時発行のカードを申し込み、ビックカメラの公式アプリを提示するとその場で1000ポイントを進呈する。加えて、キャンペーン期間中に、新規発行したビックカメラSuicaカードを利用して対象店舗（ビックカメラ・Air BicCamera）で買い物をすると購入金額に応じて最大8000ポイント、国際ブランドでJCBブランドを選択するとJRE POINT 1000ポイントを進呈し、合計最大1万円相当のポイントをプレゼントする。なお、エントリーと決済の順序は問わない。クレジット利用対象期間は2月2日～5月31日。JR東日本グループの共通ポイントのJRE POINTは、ビックポイントに交換することも可能。さらに、ビックカメラを含む加盟店で、「モバイルSuicaへの5,000円以上のチャージ」「モバイルSuica定期券の購入」のいずれかを含む総額10万円以上の支払いでJRE POINT 2000ポイントをプレゼントする。即時発行特典は、その他の申し込みの場合は対象外。また、過去にビックカメラSuicaカードに入会していた人は対象外となる。ビックカメラSuicaカードは初年度年会費無料で、2年目以降も、前年1年間でクレジット利用があれば年会費（524円）は無料となる。