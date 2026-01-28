「クレカ」後払い乗車サービスの相互利用開始！　関東鉄道事業者11社局54路線で

相互利用サービス開始の告知

他社線乗り継ぎでもタッチ決済乗車（クレカ乗車）が利用可能に！

後払い乗車サービスの相互利用にあたり、

新たな運賃計算システムを開発

関東の鉄道事業者11社局とオムロン ソーシアルソリューションズは、「タッチ決済」に対応したクレジットカードや、同カードが設定されたスマートフォン（スマホ）などで、対象の鉄道事業者間を相互に乗り継いで利用できるサービスを3月25日から開始する。対象となる鉄道事業者11社局のうち、京王電鉄、京浜急行電鉄、西武鉄道、東急電鉄、東京都交通局、横浜高速鉄道の6社局は、すでにクレジットカードなどのタッチ決済による後払い乗車サービスを提供している。加えて、小田急電鉄、小田急箱根、相模鉄道（相鉄）、東京地下鉄（東京メトロ）、東武鉄道でも同サービスを開始し、11社局54路線729駅で相互利用が可能となる。関東の鉄道事業者11社局は、「PASMO」などの交通系ICカードを主軸と位置づけたうえで、鉄道事業者間の連携をさらに進め、後払い乗車サービスの相互利用が可能な鉄道ネットワークの拡充を図っていく。なお、3月25日の開始時点で、小田急電鉄、京王電鉄、京浜急行電鉄、相鉄、東急電鉄、東京メトロ（中野駅からの乗車は対象外）、都営地下鉄、横浜高速鉄道は全線・全駅で利用できる。西武鉄道は当初は58駅のみとなるが、2027年3月までに全線・全駅で利用可能になる予定。東武鉄道は205駅中77駅のみが対象となる。タッチ決済による後払い乗車サービスの運賃は大人普通運賃（10円単位運賃）となり、小児運賃は利用できない。また、東京メトロ線と都営地下鉄線を乗り継ぐ場合は連絡普通旅客運賃から70円を割り引くが、他の割引は適用対象外となる。タッチ決済乗車の利用履歴はQUADRACの「Q-moveサイト」にアクセスし、「マイページ」の会員登録手続きを完了すると確認できる。