Suica・PASMOのコード決済サービス「teppay」、2026年秋からスタート決定！

コード決済サービス「teppay」の告知

事前チャージ型電子マネー「teppay」 Suica／PASMOへのチャージも可能

「teppay」の画面イメージ

モバイルSuicaアプリで先行スタートする

JR東日本は11月25日、以前に予告していた通り、「モバイルSuica」のアップデートを行い、新たにコード決済サービス「teppay（テッペイ）」を開始すると発表した。提供開始時期は2026年秋の予定。さらに、翌27年春には「モバイルPASMO」でも同サービスの提供を開始する。サービス名を決定にあわせ、特設サイトもオープンした。「teppay」はアプリ内の新機能として追加するので、既存のモバイルSuica／PASMOアプリユーザーはすぐに利用できる。銀行口座、ATM（現金）などからチャージ可能なteppay残高は交通系IC残高へのチャージや「teppay」ユーザー同士で「送る・受け取る」ことができ、JR東日本のクレジットカード「ビューカード」を連携すると、チャージなしに支払いできる。決済ごとに買い物に利用できる「teppayポイント」が付与される。「teppay」が利用可能な店舗は「teppayマーク」のあるお店と、全国160万か所以上の「Smart Codeマーク」がある店舗。さらに、「teppay JCBプリカ」をアプリ内で発行すると、タクシーや飲食店などのモバイルオーダーといったオンライン決済にも利用できる。このほか、プレミアム商品券、キャッシュレス還元事業などに活用できる地域限定バリュー（通称バリチケ）を用意し、自治体などと連携して地域経済の活性化を目指す。