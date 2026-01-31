「ヨドバシカメラ サンシャインサカエ店」2月3日に移転オープン

地下鉄栄駅8番出口直結のサンシャインサカエ（左）

1階、3階、地下1階の3フロアに出店

商品・専門知識豊富なコンシェルジェが親身に提案する

（写真はイメージ）

ヨドバシカメラは、「ヨドバシカメラ サンシャインサカエ店」を地下鉄栄駅8番出口直結の商業施設「サンシャインサカエ」に2月3日に移転オープンする。営業中の「ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋」は2月1日に閉店し、1日の臨時休業を挟んでサンシャインサカエの1階、3階、地下1階にオープンする。閉店に伴い、マルチメディア名古屋松坂屋は移転売り尽くしセールを実施している。サンシャインサカエ店は、名古屋松坂屋店より売り場の規模は小さくなるものの、ヨドバシカメラが運営するインターネット通販サイト「ヨドバシ・ドット・コム」で取り扱う商品を何でも気軽に相談できる商品・専門知識豊富なコンシェルジェが常駐し、名古屋松坂屋店で購入した商品のサポートも提供する。フロア構成は、地下1階がスマートフォン（携帯電話）とスマートフォンアクセサリー、1階が生活家電・パソコン・オーディオ・カメラ・スマートウォッチ・コンシェルジェカウンター・ゴールドポイントカードプラスカウンター、3階がゲーム・玩具ホビー。総売場面積は1433m2。サンシャインサカエの住所は愛知県名古屋市中区錦3丁目24-4。営業時間は9時30分～22時（年中無休）。駐車場は54台。