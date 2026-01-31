  • ホーム
  • トレンド
  • 「ヨドバシカメラ サンシャインサカエ店」2月3日に移転オープン

「ヨドバシカメラ サンシャインサカエ店」2月3日に移転オープン

販売戦略

2026/01/31 18:00

　ヨドバシカメラは、「ヨドバシカメラ サンシャインサカエ店」を地下鉄栄駅8番出口直結の商業施設「サンシャインサカエ」に2月3日に移転オープンする。

地下鉄栄駅8番出口直結のサンシャインサカエ（左）

1階、3階、地下1階の3フロアに出店

　営業中の「ヨドバシカメラ マルチメディア名古屋松坂屋」は2月1日に閉店し、1日の臨時休業を挟んでサンシャインサカエの1階、3階、地下1階にオープンする。閉店に伴い、マルチメディア名古屋松坂屋は移転売り尽くしセールを実施している。

　サンシャインサカエ店は、名古屋松坂屋店より売り場の規模は小さくなるものの、ヨドバシカメラが運営するインターネット通販サイト「ヨドバシ・ドット・コム」で取り扱う商品を何でも気軽に相談できる商品・専門知識豊富なコンシェルジェが常駐し、名古屋松坂屋店で購入した商品のサポートも提供する。
 
商品・専門知識豊富なコンシェルジェが親身に提案する
（写真はイメージ）

　フロア構成は、地下1階がスマートフォン（携帯電話）とスマートフォンアクセサリー、1階が生活家電・パソコン・オーディオ・カメラ・スマートウォッチ・コンシェルジェカウンター・ゴールドポイントカードプラスカウンター、3階がゲーム・玩具ホビー。総売場面積は1433m2。

　サンシャインサカエの住所は愛知県名古屋市中区錦3丁目24-4。営業時間は9時30分～22時（年中無休）。駐車場は54台。
ギャラリーページ

あわせて読みたい

西も東も家電量販店　2026年は「池袋」が熱い！

西も東も家電量販店　2026年は「池袋」が熱い！

　ビックカメラは2026年3月14日に、池袋西口に誕生する新たな複合ビル「IT tower TOKYO」（東京都豊島区）の2～4階に「ライフスタイルと家電の...
西日本最大の「ユニクロ」が梅田に！ヨドバシの「LINKS UMEDA」が大規模リニューアル

西日本最大の「ユニクロ」が梅田に！ヨドバシの「LINKS UMEDA」が...

　ヨドバシ建物は今秋から、複合商業施設「LINKS UMEDA（リンクス梅田）」（大阪府大阪市）における26店舗の大規模リニューアルを順次開始する。

注目の記事

外部リンク