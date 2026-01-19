スマホ・iPhone買取専門店「モバステ」、名古屋栄エリアにオープン

モバステ名古屋栄店の店内イメージ

全国11店舗目

パステックは1月26日に、同社の運営するスマートフォン・iPhone買取専門店「モバステ」の名古屋2店舗目となる、「モバステ名古屋栄店」（愛知県名古屋市）を地下鉄名城線矢場町駅から徒歩6分の場所にオープンする。「モバステ」は、スマートフォンの買い取りに特化した専門店。現在は10店舗を展開中で、今回オープンするモバステ名古屋栄店は全国11店舗目となる。すべて自社運営でiPhoneやスマートフォンの買い取りを行っており、自社運営ならではの教育による高い専門知識が強みだという。また、国内・海外問わず幅広い販路があるので、傷があるスマートフォン、電源がオンにならないスマートフォンでも、他社と比較して高価格での買い取りを可能にしている。さらに、iPhoneの買い取りでは分割払いでの購入中や、付属品が欠品していても減額がない。不明な点は、専門スタッフが親切・丁寧に答えてくれるほか、査定は無料で見積もりだけでも気軽に利用できる。なお、最新の買取金額は公式サイトに掲載しているため、事前の確認も可能となっている。モバステ名古屋栄店は、名古屋エリアでは2店舗目の出店で、既存のモバステ名古屋大須店からは徒歩13分の距離にあるので、名古屋エリアにおける買取店の新たな選択肢として利用できる。営業時間は11時～19時30分（最終受付は19時）で、定休日はなし。