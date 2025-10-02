「スマホは最新機種じゃなくていい」変わる消費者意識 好調の中古スマホ事業展開のゲオ 安心のデータ消去工程を公開 リユース軸に売上高1兆円目指す

ゲオ 中古製品の検品シミュレーションを公開

好調のゲオモバイル 計画前倒しで店舗数目標を達成 販売員育成などに注力

ゲオストア代表取締役社長 濱野敏郎氏

（「濱」の字はまゆはま）

直近のゲオモバイルの動向

（提供資料から引用）

ゲオモバイルの掲げる四つの強み

知識テストの一例

接客ロールプレイングも実演を行った

政府機関でも利用される安心のソリューションを採用 買取品のデータ消去工程を公開

Blancco社のソリューションを採用

データ削除、クリーニング、検品を行うスペース

色味やバックライト、タッチの反応テストなどを画面表示に従って行っていく

最後には全体をふき取り、細かいところのごみを取り除く

複数台接続し、データ処理を行う

出荷用の棚に移して作業は完了

こうしてわたしたちの元に届けられる

40年の節目 「セカンドリテーリング」に社名変更 グループ売上高1兆円をめざす

データからもわかる中古スマホの人気ぶり 最新機種は選ぶ理由になりにくいことも影響か

ゲオ モバイル販売推進部ゼネラルマネージャー 藤巻亮氏

7割が「8万円以上は高すぎる」と回答、

「最新機種であること」を選ぶ理由として挙げたのはわずか4.8％だった

約半数が最新機種でないスマホを購入した経験があり、

最新機能ではオーバースペック感があるとの回答も

首位はRedmi 12 5G。

iPhone SEやiPhone 13も人気だ

ゲオホールディングスは9月29日、グループ会社ゲオストアの「ゲオモバイル ゲオ中古スマホ事業」について、プレスツアーを都内のワールドモバイル東京プロセスセンターで行った。ツアーでは、代表取締役社長らによる事業展開に関する説明、中古スマホが買い取られてから、店頭に並ぶまでに行われるデータ削除、クリーニング、検品の模擬シミュレーションなども実施した。登壇したゲオストア代表取締役社長の濱野敏郎氏によると、中古スマートフォンの販売などを手掛けるゲオモバイルは、2025年7月には全国で800店舗を達成。計画を前倒しての達成だったとし、かなりの勢いだという。そんなゲオモバイルの強みは、「スマホ販売員」「ワンストップサポート」「商品の安定的な供給力」「セキュリティー・クリーニング」の4点にある。「最大の強みは『人』」というゲオモバイルは、特に店頭で接客するスマホ販売員の育成に力を入れている。ゲオでは現在、モバイルアドバイザー、モバイルスペシャリストの2段階の資格制度を採用。専門知識を問う知識テストと説明力やユーザーへの傾聴力、接客マナーなどを問う接客ロールプレイングなどを経て資格を取得できるシステムだ。今後は、この資格制度について、2026年3月時点で2300人の有資格者を育成したい考えだという。このほか、中古スマホの購入から格安SIM契約、初期設定、データ移行までをその場でできる点、毎日数千台規模で在庫補充を行っている供給力など、さまざまな特徴があるが、シミュレーションが公開されたのは「セキュリティー・クリーニング」の部分。中古スマホを売買したいユーザーにとっては非常に気になるところだろう。ゲオモバイルでは、各店舗と国内5カ所の拠点で作業を行う。その際は、海外の政府機関でも採用されている「Blancco社」のデータ消去ソリューションを採用し、1台ずつクリーニングと検品を行うなど、安全性と品質には特に配慮している。Blancco社のソリューションは、非常にわかりやすいもので、ディスプレーがしっかりと使えるかの確認など、画面に従って工程を進めていく。その後は、全体をきれいにふき取って、隙間のごみや汚れを手作業で取り除き、検品は終了となる。一台にかかる時間はおおよそ5分ほどで、一度に10台ほどのデータ削除なども可能だという。さらにツアーでは、濱野氏がゲオモバイルの今後の事業展開について説明した。濱野氏は大きなトピックスとして、ゲオホールディングスが2026年10月1日に社名をセカンドリテーリングに変更することに触れた。リユースを軸とした事業展開で成長を加速させ、2035年にグループ全体で売上高1兆円、5000店舗体制を目指すという。中でも中古スマホ事業のゲオモバイルは、都心部や本社のある愛知県、そして北海道では販売数が多い。また、地方でも通信費の見直しのニーズが高まっており、最近では岩手県や佐賀県、徳島県での契約率も上昇している。こうした状況を受け、都市部から地方まで展開を続け、今後はさらに1000店舗を目指していく。中古スマホ事業が活況であることは、データからも裏付けられている。MM総研による調査では、2024年度の中古スマホ販売台数は前年比17.7％増の321.4万台だったという。台数は、6年連続で過去最高を記録しており、この成長は法人需要や海外旅行者の購入増も影響して、今後も続くものだと予測されている。ゲオのゲオ事業本部モバイル販売推進部ゼネラルマネージャー・藤巻亮氏からは独自調査に関するデータも公表された。ゲオの独自調査「スマホ選びに関する意識調査」では、全国の20～60代の男女550人から回答が得られ、必ずしも最新機種が最適解ではないという一般スマホユーザーの意識も垣間見えた。調査では、回答者がスマホを選ぶ決定打として「最新機種であること」と答えたのごくわずか。そして、ゲオのスマホ販売数ランキングを見ても2025上半期は、ホームボタン付きの「iPhone SE 第3世代」や手ごろな性能で5Gにも対応する「iPhone 13」が根強い人気を誇っている。データは、消費行動が「最新機種主義」から、ちょうどいい性能と価格を求める「自分軸」へと変化していることを示唆している。