約8.7インチディスプレーで手ごろなサイズ感 サムスンのエントリータブレット「Samsung Galaxy Tab A11」

サムスン電子ジャパンは9月26日、手ごろなサイズのエントリータブレット「Samsung Galaxy Tab A11」の国内販売を開始した。カラー展開はグレーの1色のみ。新製品は、片手にフィットし、持ち運びにも便利な約8.7インチディスプレーを採用したタブレット。リフレッシュレートは90Hz。フラグシップスマートフォンの特徴的なデザインを体現。流れるようなシルエットとすっきりとした仕上げでプレミアムな外観となっている。重さは約335gで、サイズは縦約211×横約124.7×厚さ8mm。バッテリー容量は5100mAh。CPUはMediaTek Helio G99を採用し、「Samsung Galaxy Tab A9」より快適な操作が可能となっている。メモリーは4GBで、内部ストレージは64GBだ。なお、microSDによる2TBまでのストレージ拡張にも対応しており、保存データ量が多くなっても安心して使用できる。カメラも性能をアップしており、リアが約800万画素、フロントが約500万画素で、ウェブ会議やビデオ通話での鮮明度を高めている。オーディオには、多次元的なオーディオ体験を提供するDolby Atmosのデュアルスピーカーを搭載し、臨場感あふれる3Dサウンドを体験できる。3.5mmオーディオジャックによる有線ヘッドホンにも対応する。