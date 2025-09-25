ソニー 約3200円でUSB Type-C接続採用の有線イヤホン「IER-EX15C」を発売へ

ソニー USB Type-C接続採用のイヤホンを発売へ

ソニーは10月10日、USB Type-C接続式の有線イヤホン「IER-EX15C」を発売する。市場想定価格は3200円前後。新製品は、USB Type-Cを備えたスマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどの機器と互換性あり、充電の必要なく安定した音楽再生や通話、動画視聴などが楽しめる有線イヤホン。ドライバーには、ハイコンプライアンス振動板を搭載したソニー独自開発の直径5mmドライバーユニットを採用。コンパクトながら豊かな低音と高音域までのバランスを兼ね備えている。ケーブルにはリモコンが備えられ、機器を操作することなく音楽の再生、停止、音量調整、マイクのミュートや電話の受話が可能となっている。さらに、ケーブルには摩擦を低減する細かい溝、長さを調節できるアジャスター、左右のケーブルの長さを調節できるケーブルスライダーが付属。絡みにくく、持ち運びにも便利だ。イヤーピースは2種類の硬さのシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースが3サイズ付属する。芯の部分は硬い素材、外側は柔らかくなっており、音の通路を確保しながらも、フィット感を高めている。カラーは、ブラック、ホワイト、ブルー、ピンクの4色展開。