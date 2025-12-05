USB給電で使いやすい 出先やオフィスで活躍する「USB靴乾燥機」

何かと便利 持ち運べる靴乾燥機

コンセント形状にとらわれず海外でも使える

USB靴乾燥機

USB給電で使いやすい

使用例

持ち運びもできるサイズ感

ヤザワコーポレーションは12月中旬、簡単に靴を乾かせる「USB靴乾燥機」を発売する。新製品はコンパクトで持ち運びに便利なUSB方式の靴乾燥機。USB給電なので、通勤・通学の際に濡れた靴を、学校・職場で簡単に乾燥でき、洗濯した靴をいつもより早く乾かすことができる。また、コンセント形状にとらわれないため、国内だけでなく海外でも使用でき、旅行でも活用できる。乾燥温度は約90度。重量は約130g、サイズは一足分で幅約60×高さ170×奥行17mmと持ち運びしやすく、IP53の防滴仕様なので、安心して使用できる。コード長は約1.2m。