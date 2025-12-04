付けるだけで充電速度がわかる！ サンワサプライの多機能USB-Cアダプター

サンワサプライから便利なL字アダプター登場

転送速度も速くて8K出力にも対応

500-USB099

暗くても転送速度がわかる

使用例

機器が飛び出ない

スマホの操作を邪魔しない

ケースにも干渉しにくい​​​​

コンパクト設計で荷物にならない

サンワサプライは12月3日、L字型の多機能USB-Cアダプター「500-USB099」を同社の公式オンラインストア「サンワダイレクト」で発売した。価格は1180円。新製品は、V／A／Wを自動切替表示で充電状態・性能を一目で確認できるUSB-Cアダプター。高速充電が本当にできているのか、ケーブルや充電器の性能が活きているのか、見える化することでそうした不安を解消できる。ケーブルに挟むだけで自動表示するので使い方もシンプルだ。このほかにもPower Delivery 140W、USB4相当の転送速度 最大40Gbps、8K／60Hz映像出力に対応するなど、高速かつ高出力。接続する機器次第ではあるが、スマートフォンやPCにスピーディーに給電でき、データ転送速度も高く、きれいな映像を表示できる。コネクタ部分は90度転換するL字デザインを採用。スマホは操作を邪魔しにくく、PCでは接続する機器が飛び出しにくく、取り回しを改善できる。本体は、約4gの超軽量・コンパクト設計。プラスチック製で機器を傷つけにくく、幅約3mmでスマホケース装着時にも対応する。カラーリングは、中の基板が見えるスケルトンデザインとなっている。