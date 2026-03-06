業界初！　全固体電池採用のモバイルバッテリー

モバイルバッテリー「PF8」「PF10」「PF20」が登場

次世代電池技術である全固体電池を採用

PF8

「PF8」による充電イメージ

「PF10」（左）と「PF20」

内蔵ケーブルと別途ケーブルの接続による、

複数台機器の同時充電イメージ

Bigblue Techは3月6日に、次世代電池技術である全固体電池を採用したモバイルバッテリー「PF8」「PF10」「PF20」を発売する。今回、発売される「PF8」「PF10」「PF20」は、液体成分を1％未満まで削減した全固体電解質を用いた電池によって、安全性そのものを根本から再設計したモバイルバッテリー。全固体電解質を用いた電池を採用することで、熱暴走の要因となる内部短絡の発生を抑制できるほか、リチウムデンドライトの成長・貫通に対しても高い耐性を発揮する。「PF8」は、マグネット式ワイヤレス充電対応のコンパクトモデルで、8000mAhの大容量ながら名刺サイズのコンパクト設計を実現するとともにマグネット式なので、マグネット式ワイヤレス充電に対応したスマートフォンに装着して持ち歩ける。ワイヤレス充電は最大15W出力、USB Type-Cケーブルでの充電ではUSB PDによる20W出力に対応し、ワイヤレス充電とケーブル充電を併用することで、最大2台の同時充電が可能になる。また、長さ20cmのUSB Type-C to USB Type-Cケーブル×1本が付属する。サイズは幅65×高さ14×奥行き100mmで、重さは約170g。カラーは、パステルブルー、ホワイト、ブラックの3色。価格は7980円。「PF10」「PF20」はともに、本体背面に2本のUSB Type-Cケーブルを内蔵しているので、USBケーブルを忘れてしまい充電ができない、といった心配がない。「PF10」は1万mAh、「PF20」は2万mAhと大容量ながら、軽量・コンパクトで携帯性にも優れている。内蔵ケーブルとともに、別途USB Type-Cケーブルを接続することによって、最大4台の機器を同時充電可能なので、複数のスマートフォンや機器をまとめて充電したい際に活躍する。「PF10」は、サイズが幅69×高さ18×奥行き148mmで、重さは約230g。価格は8980円。「PF20」は、サイズが幅69×高さ30×奥行き148mmで、重さは約390g。価格は9980円。