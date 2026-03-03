新製品は買い替え時期が見てわかる エレコムの安全性の取り組みとは？【どうなるモバブ】

特にモバイルバッテリーで支持集めるエレコム

エレコムのモバイルバッテリー 安全性の取り組みとは？

（左から商品開発部 コンダクション課 スーパーバイザーの田邉明寛さん、

商品開発部 次長の清水光則さん）

環境フリーで安全 ナトリウムイオン電池搭載製品が話題に

最近はナトリウムイオン電池を採用した製品が話題となった

ふくらみを許容しながら設計 多重保護により安全性を確保

エレコム製品の保護機能

製品の評価やテストは自社3拠点で実施 布団にくるむなど独自試験も実用に沿った項目を多数用意

【どうなるモバイルバッテリーのこれから・5】モバイルバッテリー絡みの事故が、話題に上ることが多くなった。政府も対策を進めているところで、今後は、事業者側に製品の回収義務が課されることになる。そこで、メーカー側は安全性に対してどのように考え、対処していくのか。本連載では、各社製品の特徴を踏まえながら、関係者に取材していく。今回取材したのは、特殊な素材を使用した製品で話題となったエレコムだ（BCN・寺澤 克）。エレコムといえば、さまざまな製品を展開する日本のメーカー。BCNランキング（※）「モバイルバッテリ・充電器部門」では12年連続販売数量1位を記録するなど、とりわけモバイルバッテリーでは、ユーザーの支持を集めている。（※）「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。話を聞いたのは、商品開発部 次長の清水光則さん、商品開発部 コンダクション課 スーパーバイザーの田邉明寛さんの2人だ。（以下敬称略） ナトリウムイオン電池を使用したモバイルバッテリーは、安全性が高く、電池の充電サイクルも5000回と長寿命。温度も-35～50度と、低温環境でも耐えられるというのが特徴と言えます。そして、コバルトやリチウムといった環境負荷が高い素材を使っておらず、環境にやさしいところも見逃せない点だと思います。多重保護をかけることで安全性に配慮しています。万が一、一つ保護が働かなかった場合、他の保護機能でそれを補ってリスクを低減させる、ということです。当社のモバイルバッテリーは、ケース部分の物理的な保護に加え、充電時の入力保護、バッテリーセルの保護、接続した機器を壊さないようにする出力保護の四つの保護機能が働きます。それぞれに難燃性素材を使用したり、過電流保護や過充電保護といった機能を設けたり、保護機能を重ねているんです。それと、バッテリーはどうしても膨らんでしまうもの。それをある程度許容しながら、多少膨らんでも圧力がかからない安全な設計を心掛けています。発火の原因になりやすい接続ポート部分にも耐久性が高く抵抗が少ない「金メッキピン」を採用することが多いです。（以下敬称略） モバイルバッテリーについては、海外の委託工場で生産しています。ただ、製品の設計データや評価などは当社の大阪、横浜、中国・深センの3拠点のエンジニアが実施し、こちらで責任を持って、製造を行っています。また、選定した工場には定期的にわれわれが立ち合い、監査や製品の抜き取り検査も行っています。特に、バッテリーセルは発火を伴う危険性のある部品ですから、事前に監査を行った信頼できる工場・メーカーにしか製造を依頼しません。そこは結構独特なことをしていると思いますね。毛布にくるんだりとか。はい。実際の使用環境を考慮して取り入れているものなんですけど、布団でくるんで使ってみるという試験なんです。わざわざくるんで使うなんて、ありえない状態かもしれませんけど（笑）。そうですね…電車や車に乗ると思うので振動テストとか、あとはできれば避けてほしいですけど、ポケットにモバイルバッテリーを入れたまま座ったときにどうなるかとか、コンセントや端子の抜き差しを繰り返すとか、そういった検査を取り入れています。10年以上モバイルバッテリーを販売しているので、そのノウハウから、注意すべきところを把握したうえで、さまざまな検査を取り入れてきました。今では、だいたい60くらいの試験項目を設けています。

