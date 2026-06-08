2台をまとめて施錠・解錠できる、「Nature Lock」のダブルロック対応で防犯性を高める

「Nature Lock」がダブルロック対応に

2台まとめて制御で利便性と安心を両立

スマホ一つで操作できる

キャンペーン概要

Natureのスマートロック「Nature Lock」が、ダブルロックに対応した。玄関ドアに二つのNature Lockがある場合でも、スマートフォン（スマホ）から一度の操作でまとめて施錠・解錠が可能。これまでダブルロック環境では、それぞれ個別に操作する必要があり、手間や時間がかかっていた。今回のアップデートによって、その煩わしさが解消され、スムーズでスマートな出入りが実現する。今回のアップデートは、2台のスマートロックを連携させて同時に操作できる点がポイント。防犯意識の高まりからダブルロックを採用する家庭は増えているが、その一方で利便性が課題となっていた。今後は、忙しい朝や帰宅時でもスマホ一つで解錠できるため、日常生活のストレス軽減にもつながる。今回のダブルロック対応に合わせて、「Nature Lock Set」2台を同時に購入すると1万1000円オフになる期間限定キャンペーンも実施。通常価格6万5600円のところ、5万4600円となる。ダブルロックを手軽にスマート化できる絶好の機会だ。さらにNatureでは、スマホによるハンズフリー解錠機能の開発も決定。これが実現すれば、ポケットやバッグからスマホを取り出すことなく、自動で鍵が開く未来が現実になる。スマートホーム化の流れが進む中で、「鍵を意識しない生活」が現実のものとなりつつある。