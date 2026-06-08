iPadがノートPCに進化、タッチパッド搭載キーボードで作業効率が大幅向上

iPad（第10世代）専用ケース付きBluetoothキーボード

（400-SKB083）

タッチパッド搭載でPCのような操作感を実現

ノートPCに近い感覚で作業できる

マグネット着脱式

手帳型フラップカバー

Apple Pencil専用ホルダーを備える

サンワサプライは、iPad（第10世代）専用のタッチパッド付きBluetoothキーボード「400-SKB083」を6月3日から発売している。iPadが、ほぼノートPC化する製品だ。価格は5980円。400-SKB083は、タッチパッドを内蔵したキーボードが特徴。カーソル操作が可能なため、マウスを用意する必要がなくノートPCに近い感覚で作業できる。日本語JIS配列＆パンタグラフ式を採用。普段PCを使い慣れているユーザーでも違和感なくタイピングでき、資料作成やメール対応、オンライン授業など、幅広いシーンで活躍する。キーボード部分がマグネットで着脱が可能。文章作成時はノートPC風に、動画視聴時はタブレット端末単体で、と用途に応じてスタイルが変えられる。1台で「作業」と「エンタメ」の両方をカバーできる柔軟性は、今のモバイルニーズにぴったりといえる。iPadとキーボードをまとめて収納できる手帳型のフラップケースを採用し、外出時の傷や汚れをしっかりガード。角度は3段階調整に対応し、長時間の作業でも見やすいポジションがキープできる。ケース内部にApple Pencil専用ホルダーを備え、紛失を防止。電源はUSB Type-C充電式で、約2時間の充電で最大40時間の使用が可能。ショートカットキーも搭載し、操作の快適性を高めている。タブレット端末としての気軽さとPCの利便性の両方を実現する今回のキーボードは、1台で「持ち運び」と「作業効率」を両立したい人にとってiPad活用の幅を大きく広げる製品といえるだろう。