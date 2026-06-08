背中が涼しい！ リュックの蒸れ対策に新提案　大人も使える冷感パッドLサイズ

リュックの背中にこもる熱気や汗による不快感を軽減する

「リュック用冷感パッド」に、より大きいLサイズモデルが登場

PCM素材でひんやり快適に

Mサイズモデル（左）とLサイズモデルのサイズ比較

自然凍結なら約5～7時間、冷水や冷蔵庫なら約15分、

氷水や冷凍庫なら約10分で凍結させられる

一般的な冷却パッドと比較して、より背中にフィットしやすい

マス数の増加でPCMのごつごつ感が抑えられる

タンスのゲンは6月5日に、夏の通勤・通学を快適にサポートする「リュック用冷感パッド」の、さらに大きいリュックにも対応可能なLサイズモデルを、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、クリアブルー、ベージュ、スモーキーピンク、ブラックの4色。価格は3499円。「リュック用冷感パッド」は、28℃以下で自然凍結する冷却素材である「PCM」を採用することで、背中にこもる熱気や汗による不快感を軽減する、暑さ対策商品。従来は、ランドセルくらいの大きさであるMサイズ（縦28×横23cm）のみだったが、今回発売されたLサイズモデルは縦38×横27cmと、大人の通勤用リュックや、通学用リュックにも対応できるようになった。なお、「リュック用冷感パッド」で使用しているPCM素材は、水と比較して約30％軽量であり、重さはMサイズが約200g、Lサイズが約300gと、リュックやランドセルに装着しても負担になりにくい。もともとPCMは、宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された素材で、周囲の温度が上昇しても一定温度以上になりにくい。そんなPCMの採用によって、冷たすぎず心地よいひんやり感が長時間続くため、リュックと背中の間にこもる熱気や、汗による不快感の軽減が可能となっている。さらに、緩やかに温度が変化するので結露しにくく、衣類や肌が濡れることなく快適に使用できる。また、28℃以下の環境で自然凍結するため、冷蔵庫で冷やす手間がかからない。自然凍結なら約5～7時間、冷水や冷蔵庫で冷やせば約15分、氷水や冷凍庫による冷却なら約10分で凍結し、繰り返し使えるので毎日の暑さ対策に役立つ。そのほか、一般的な冷却パッドと比較して、1マスのサイズを小さくしてマス数を増やし、間隔を広げることで、身体の動きに合わせてしなやかに曲がるようになっている。また、マス数を増やすことによって、PCMのごつごつ感を軽減しており、快適な背負い心地を実現したほか、リュックに収まりやすい台形型を採用しているので、取り付けやすい。