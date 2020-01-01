個人情報の取り扱いについて

事業者の名称、所在地及び代表者 株式会社BCN

東京都千代田区内神田2-12-5内山ビル

取締役社長 奥田芳恵

個人情報保護管理者 役職名：株式会社BCN 情報セキュリティ委員会 個人情報保護管理責任者

連絡先：電話03-3254-7801 privacy@bcn.co.jp

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個人情報の開示等および苦情、相談について 当社の個人情報の取り扱いや開示等に関するお問い合わせ、苦情については、Webフォームよりご連絡ください。なお、直接来社いただいての申し出はお受け致しかねますので、ご了承ください。

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