BCN AWARDは、全国の主要な家電量販店、
パソコン専門店、ネットショップ、
カメラ量販店の
実売データを集計したBCNランキングに基づき
パソコン関連・デジタル家電関連製品
105部門において
年間（2025年1月1日～12月31日）
販売数量No.1のメーカーを称えるものです。
受賞された皆様、長年のご努力が結実されたこと、
心から敬意を表しお祝い申し上げます。
ものづくりに取り組むすべての人、
そして、ものづくりへのリスペクトをもって
POSデータを提供してくださる
協力販売店の皆様、
2025年もありがとうございました！！
マザーボード部門
ASUS JAPAN株式会社
アクションカメラ部門
DJI JAPAN株式会社
Androidスマートフォン部門
サムスン電子ジャパン株式会社
ワイヤレスヘッドホン部門
ソニー株式会社／ソニーマーケティング株式会社
液晶ディスプレイ部門
株式会社アイ･オー･データ機器
無線LAN部門
株式会社バッファロー
双眼鏡部門
株式会社ビクセン
ゲーミングマウス部門
株式会社ロジクール
ノートPC部門
富士通クライアント
コンピューティング株式会社
UPS部門
シュナイダーエレクトリック株式会社
業務ソフト部門
弥生株式会社
セキュリティソフト部門
株式会社ノートンライフロック
ワイヤレススピーカー部門
ハーマンインターナショナル株式会社
液晶テレビ(4K以上)部門
TVS REGZA株式会社
選考方法・選考基準
弊社とデータ提供契約を締結している全国のパソコン販売店・家電量販店の1年間（1月～12月）のPOSデータを集計し、部門別に販売数量No.1のメーカーを表彰いたします。
なお、部門の選考にあたって、「BCNランキング」の集計対象アイテムであっても、弊社が定める下記の基準を満たさない場合は、表彰対象から除外します。
1. 該当する製品の1年間の総販売数が、弊社が定めた基準を超えていること
2. 製造元もしくは販売元が、正式にサポートを行っているブランド商品が主体であること
3. データ提供店がJANコードによって単品管理を行い、販売台数（本数）が厳密に特定できること
受賞審査が正確な集計データに基づき公正に実施されたことを、有識者の先生方に認証していただく「認証委員会」を設置。認証委員会は以下の5名で構成されています。
デジタル・メディア評論家
麻倉怜士 氏
東京通信大学 情報マネジメント学部
教授前川徹 氏
一般社団法人スキルマネージメン
ト協会
理事長大原茂之 氏
NPO法人 高専プロコン交流育成
協会
（NAPROCK）
理事長代理堀内征治 氏
クリア法律事務所
弁護士藤原靖夫 氏
ものを使う人がいます
ものを売る人がいます
ものをつくる人がいます
いつの時代も私たちは
生活の心地よさを求めます
その意が新しいものを生みます
使う人、売る人、つくる人──
私たちは「ものづくりの環」のなかで
すべての人の心が豊かになることを願っています