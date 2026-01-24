「BCN AWARD」は、全国の量販店のPOSデータを日次で収集・集計した「BCNランキング」に基づき、パソコン関連・デジタル家電関連製品の年間（1月～12月）販売数量No.1のメーカーを称えるものです。

選考方法・選考基準

弊社とデータ提供契約を締結している全国のパソコン販売店・家電量販店の1年間（1月～12月）のPOSデータを集計し、部門別に販売数量No.1のメーカーを表彰いたします。

なお、部門の選考にあたって、「BCNランキング」の集計対象アイテムであっても、弊社が定める下記の基準を満たさない場合は、表彰対象から除外します。

1. 該当する製品の1年間の総販売数が、弊社が定めた基準を超えていること

2. 製造元もしくは販売元が、正式にサポートを行っているブランド商品が主体であること

3. データ提供店がJANコードによって単品管理を行い、販売台数（本数）が厳密に特定できること