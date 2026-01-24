パソコン・デジタル家電関連105部門 昨年最も売れたNo.1を発表 BCN AWARD 2026

BCN AWARD 2026 No.1 年間販売数量

BCN AWARDは、全国の主要な家電量販店、
パソコン専門店、ネットショップ、
カメラ量販店の
実売データを集計したBCNランキングに基づき
パソコン関連・デジタル家電関連製品
105部門において
年間（2025年1月1日～12月31日）
販売数量No.1のメーカーを称えるものです。
受賞された皆様、長年のご努力が結実されたこと、
心から敬意を表しお祝い申し上げます。
ものづくりに取り組むすべての人、
そして、ものづくりへのリスペクトをもって
POSデータを提供してくださる
協力販売店の皆様、
2025年もありがとうございました！！

pick up

マザーボード部門

ASUS JAPAN株式会社

アクションカメラ部門

DJI JAPAN株式会社

Androidスマートフォン部門

サムスン電子ジャパン株式会社

ワイヤレスヘッドホン部門

ソニー株式会社／ソニーマーケティング株式会社

液晶ディスプレイ部門

株式会社アイ･オー･データ機器

無線LAN部門

株式会社バッファロー

双眼鏡部門

株式会社ビクセン

ゲーミングマウス部門

株式会社ロジクール

BCNアナリストが見た！2025年動向の注目ポイント

POINT01

KODAKが初の年間首位、
デジタルカメラ レンズ一体型部門

POINT02

ゲーミング関連、ロジクールが3部門、ASUSが2部門でAWARDを獲得

POINT03

SAMSUNGがAndroidスマートフォン部門で初めて年間No.1を獲得

POINT04

アップル、ワイヤレスイヤホン部門でAWARDを獲得

POINT05

FCCL、2年連続でノートPC年間No.1

協力販売店

  • Amazon
  • XPRICE
  • EDION
  • OCN オンラインショップ
  • onhome.jp
  • ケーズデンキ
  • コジマ
  • THIRDWAVE
  • Joshin
  • Stream eccurrent e-best 特価.com
  • 株式会社ZOA
  • Sofmap
  • カメラのナニワ
  • ビックカメラ
  • PC DEPOT
  • 三星カメラ
  • murauchi.com
  • UNITCOM
  • Rakuten ブックス
  • PCボンバー

HARDWARE ハードウェア部門（90部門）

HARDWARE ソフトウェア部門（15部門）

過去の表彰対象部門

部門別 歴代受賞企業

BCN AWARDについて

BCN AWARDとは

「BCN AWARD」は、全国の量販店のPOSデータを日次で収集・集計した「BCNランキング」に基づき、パソコン関連・デジタル家電関連製品の年間（1月～12月）販売数量No.1のメーカーを称えるものです。

選考方法・選考基準

弊社とデータ提供契約を締結している全国のパソコン販売店・家電量販店の1年間（1月～12月）のPOSデータを集計し、部門別に販売数量No.1のメーカーを表彰いたします。
なお、部門の選考にあたって、「BCNランキング」の集計対象アイテムであっても、弊社が定める下記の基準を満たさない場合は、表彰対象から除外します。

1. 該当する製品の1年間の総販売数が、弊社が定めた基準を超えていること
2. 製造元もしくは販売元が、正式にサポートを行っているブランド商品が主体であること
3. データ提供店がJANコードによって単品管理を行い、販売台数（本数）が厳密に特定できること

BCN AWARD認証委員会

受賞審査が正確な集計データに基づき公正に実施されたことを、有識者の先生方に認証していただく「認証委員会」を設置。認証委員会は以下の5名で構成されています。

  • 麻倉怜士 氏

    デジタル・メディア評論家

    麻倉怜士 氏

  • 前川徹 氏

    東京通信大学 情報マネジメント学部

    教授前川徹 氏

  • 大原茂之 氏

    一般社団法人スキルマネージメン
    ト協会

    理事長大原茂之 氏

  • 堀内征治 氏

    NPO法人 高専プロコン交流育成
    協会
    （NAPROCK）

    理事長代理堀内征治 氏

  • 藤原靖夫 氏

    クリア法律事務所

    弁護士藤原靖夫 氏

「ものづくりの環」の詩 BCN AWARDの意義

ものを使う人がいます
ものを売る人がいます
ものをつくる人がいます

いつの時代も私たちは
生活の心地よさを求めます
その意が新しいものを生みます

使う人、売る人、つくる人──
私たちは「ものづくりの環」のなかで
すべての人の心が豊かになることを願っています

