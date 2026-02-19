デスクトップでもクラウドでも自社に合う製品をラインアップする弥生

弥生が「業務ソフト」「申告ソフト」部門で受賞

高い顧客満足がリピートに直結 製品もサポートも顧客視点重視

業務ソフトで売れ筋のソフト

「弥生会計 26」

申告ソフトで売れ筋となっている

「やよいの青色申告 26」

BCN AWARDの「業務ソフト」と「申告ソフト」部門で2025年も販売本数でトップシェアを獲得した弥生。長年にわたって支持される理由を同社では、ユーザー満足度が非常に高くリピートにつながっていること、さらに税理士が企業に紹介するケースが多いことが理由だと分析している。高い顧客満足の要因は、機能や操作性はもちろんだが、カスタマーセンターや専任スタッフによる手厚いサポート体制に加え、AI活用のチャットボットが24時間自動で疑問に答え、対応力を高めている。さらに初心者や簿記の知識がない人でも使いやすい画面デザインで、導入のハードルを下げる取り組みも新規ユーザーの獲得に結びついている。「弥生会計」と「やよいの青色申告」はいずれもデスクトップ版とクラウド版がある。デスクトップ版はカスタマイズや調整が行いやすく、入出力もスピーディーで簿記の知識がある人に最適という。クラウド版は簿記の知識が不要で、通信環境が整っていれば場所を選ばずに作業が行えるというメリットがある。また、弥生会計には複数のグレードがあり、事業規模に合わせて選択が可能。弥生会計ややよいの青色申告では、サポート内容によって複数の料金プランが選べる。画一的ではなく、自社に合った製品が選べるのは、同社の顧客視点を体現している証左といえるだろう。ここで業務ソフト、申告ソフトの売れ筋製品の機能を紹介しよう。弥生会計では会計業務に必要な機能を網羅しているが、AIによる自動仕訳や重複仕訳チェック機能を搭載し、二重入力のミスを防止。最新の26ではデザインを変更し、ボタン一つで勘定科目を逆にできる逆仕訳機能や、ExcelがインストールされていなくてもExcelデータを書き出せる機能も搭載している。やよいの青色申告はシンプルな画面と分かりやすい手順で個人事業主の青色申告が簡単に行える定番の申告ソフト。e-Taxに対応し、令和7年分所得税確定申告や青色申告特別控除の適用要件にも対応している。またクラウドサービスと連携し、スマート証憑管理では証憑をクラウド上で一元管理できる。最新の26ではマイナポータル連携やxml形式の控除証明書も読み込めるようになった。弥生製品は継続的に使用するリピーターが多い。長年の歴史が信頼となり、25年も業務・申告ソフトの両部門でシェアトップを獲得した。2位以下のメーカーが追ってくる中で、26年も顧客視点でさらなる信頼性確保に注力する。本記事では2026年2月14日より、全国家電量販店・PC専門店にて配布を開始したフリーマガジン「BCN AWARD 2026」特別号より「セキュリティソフト部門」「デスクトップPC部門・ノートPC部門」「業務ソフト部門・申告ソフト部門」「UPS」部門を受賞した4社について抜粋・掲載しております。