EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
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2026/06/29 08:00
日常から離れたキャンプや車中泊は、楽しさにあふれた格別な体験の時間だ。その反面で我慢や不便、制約によってストレスを感じる場面も少なくない。その原因は、普段当たり前のように使っている電気が使えないことで、これがキャンプや車中泊における“ストレスあるある”につながる。でも、ご安心を。EcoFlow製品で、この“ストレスあるある”が解消できるのだ。
キャンプや車中泊はもちろん、自宅の防災対策やDIYなどにも役立つのが、ポータブル電源である。ただ、ネックは価格。安価ではないので、欲しいけどちょっと手が届かないという人が多いのではないだろうか。そんな人たちに朗報だ。
EcoFlowは、7月13日までAmazonでセールを開催中。EcoFlowはポータブル電源をはじめ、ポータブルエアコンやポータブル冷蔵庫など、幅広いスマートデバイスのラインアップがあるが、今回のセールではDELTA 3 Max Plusが約38％OFF、WAVE 3＋専用バッテリーのセットが約40％OFFで購入できる。
今だけのうれしい特典がもう一つ。それは本記事の読者を対象とした『BCN特別クーポン』。購入する製品をカートに入れてレジに進み、「お支払い方法」の『ギフトカード、商品券、プロモーションコードを使用する』をクリックすると、クーポンコードを入力する空欄がある。そこにBCNの3文字を入力すると、購入金額からさらに5％OFFになるのだ。
今がチャンスのお得なセール会場は、こちらからアクセスしよう。EcoFlow Amazonセール会場：https://amzn.to/4vFaUgU
では、EcoFlow製品によるキャンプや車中泊での“ストレスあるある”解決方法を紹介しよう。
このあるあるを解決するのが、EcoFlowのポータブル電源DELTA 3 Max Plus。約2000Whの大容量と3000Wの高出力で、4つのAC出力ポートにより、同時に複数の調理家電へ電力を供給できる。
DELTA 3 Max Plusがあれば、せっかくのアウトドアの食事でレトルト食品に妥協する必要も、混雑したレストランに並ぶ必要もなくなる。大人数でも本格的な調理を楽しむ余裕も生まれ、専用エクストラバッテリーと組み合わせると容量は最大6000Whまで拡張でき、3泊以上の長期滞在でも食事のストレスフリーだ。
このあるあるを解決するのが、ポータブルエアコンのWAVE 3である。夏は冷房、冬は暖房として使え、冷房は1.8kW、暖房は2.0kWとパワフル。330m3/hの大風量で、夏場はテントや車内の室温をわずか15分ほどで約8℃下げ、冬場は6畳以内の室温を15分ほどで約9℃上げる。
テント内も車内も季節を問わずいつも快適だからストレスフリー。また、設定温度を超えると自動で冷房がオンになるペットケア機能は、ペット連れにはうれしく、ペットには優しい機能だ。
パワフルなWAVE 3は大容量で高出力のDELTA 3 Max Plusとの相性も抜群。連携して使用すると、それぞれの性能や機能を存分に発揮できる。
エアコンなので排気が必要だが、排気ダクトの取り付けは工具が一切不要で、誰でも簡単に取り付けられる。
車内で使用する際は、別売りのマグネット付き窓シートに排気ダクトを付けてウインドウから出すだけ。アプリをダウンロードしてスマートフォンにインストールすれば、さまざまな便利操作や設定がスマートフォンで可能。セッティングから操作や設定に関してもストレスはゼロだ。
そんなときも安心。DELTA 3 Max Plusは600W未満の低出力モードなら動作音は25dBで、とにかく静かだ。これはEcoFlow独自の静音テクノロジーで、ファンの回転数を最適化して抑えるX-Quietによるものである。
WAVE 3も動作音はわずか44dB。車内やテント内はもちろん、周囲に動作音が伝わることもないので、夜間でも家族や友人とストレスなく安心して眠りにつくことができる。
ここまで紹介したとおり、DELTA 3 Max PlusとWAVE 3をセットで車に積んでおけば、テントや車内は我慢や不便、制約とは無縁の快適空間になる。帰宅後は自宅での日常使いやDIY、防災対策としても活用できるので、Amazonのセール会場にアクセスしてみよう。
EcoFlow製品がAmazonのセール＋読者特典でダブルにお得十分に電気を使えないことで感じる“ストレスあるある”を解消するキャンプや車中泊の最強バディが、EcoFlowのポータブル電源DELTA 3 Max PlusとポータブルエアコンのWAVE 3だ。
キャンプや車中泊はもちろん、自宅の防災対策やDIYなどにも役立つのが、ポータブル電源である。ただ、ネックは価格。安価ではないので、欲しいけどちょっと手が届かないという人が多いのではないだろうか。そんな人たちに朗報だ。
EcoFlowは、7月13日までAmazonでセールを開催中。EcoFlowはポータブル電源をはじめ、ポータブルエアコンやポータブル冷蔵庫など、幅広いスマートデバイスのラインアップがあるが、今回のセールではDELTA 3 Max Plusが約38％OFF、WAVE 3＋専用バッテリーのセットが約40％OFFで購入できる。
今だけのうれしい特典がもう一つ。それは本記事の読者を対象とした『BCN特別クーポン』。購入する製品をカートに入れてレジに進み、「お支払い方法」の『ギフトカード、商品券、プロモーションコードを使用する』をクリックすると、クーポンコードを入力する空欄がある。そこにBCNの3文字を入力すると、購入金額からさらに5％OFFになるのだ。
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では、EcoFlow製品によるキャンプや車中泊での“ストレスあるある”解決方法を紹介しよう。
ストレスあるある①―レトルト食品もレストランの行列もうんざりアウトドアの楽しみの一つが食事だ。でも、ポータブル電源と調理家電を持参してもポータブル電源の出力や出力ポート数不足で、調理家電を順番に使わないといけない場合がある。その結果、楽しいはずの食事がレトルト食品になったり、行列しているレストランに行く羽目になったりするのは、キャンプや車中泊のストレスあるあるの一つだ。
このあるあるを解決するのが、EcoFlowのポータブル電源DELTA 3 Max Plus。約2000Whの大容量と3000Wの高出力で、4つのAC出力ポートにより、同時に複数の調理家電へ電力を供給できる。
DELTA 3 Max Plusがあれば、せっかくのアウトドアの食事でレトルト食品に妥協する必要も、混雑したレストランに並ぶ必要もなくなる。大人数でも本格的な調理を楽しむ余裕も生まれ、専用エクストラバッテリーと組み合わせると容量は最大6000Whまで拡張でき、3泊以上の長期滞在でも食事のストレスフリーだ。
ストレスあるある②―夏の暑さと冬の寒さはそれだけでストレスキャンプ場に来たものの、夏のテントはサウナ状態で、冬のテントは寒さで凍えそうという経験をした人も多いのではないだろうか。だが、車内に戻って長時間エンジンをかけっぱなしにするのはマナー違反だ。景色はいいし、空気はキレイなのに、暑さや寒さに耐えなくてはいけないのもキャンプや車中泊のストレスあるあるだ。
このあるあるを解決するのが、ポータブルエアコンのWAVE 3である。夏は冷房、冬は暖房として使え、冷房は1.8kW、暖房は2.0kWとパワフル。330m3/hの大風量で、夏場はテントや車内の室温をわずか15分ほどで約8℃下げ、冬場は6畳以内の室温を15分ほどで約9℃上げる。
テント内も車内も季節を問わずいつも快適だからストレスフリー。また、設定温度を超えると自動で冷房がオンになるペットケア機能は、ペット連れにはうれしく、ペットには優しい機能だ。
パワフルなWAVE 3は大容量で高出力のDELTA 3 Max Plusとの相性も抜群。連携して使用すると、それぞれの性能や機能を存分に発揮できる。
エアコンなので排気が必要だが、排気ダクトの取り付けは工具が一切不要で、誰でも簡単に取り付けられる。
車内で使用する際は、別売りのマグネット付き窓シートに排気ダクトを付けてウインドウから出すだけ。アプリをダウンロードしてスマートフォンにインストールすれば、さまざまな便利操作や設定がスマートフォンで可能。セッティングから操作や設定に関してもストレスはゼロだ。
ストレスあるある③―動作音が気になってなかなか寝付けない車内やテントで眠ろうとすると、持参した機器が発する動作音が気になって、なかなか寝付けない。周囲が静かだと機器の音が迷惑になっているように感じて、心配も重なり、それがストレスになってしまうことがある。
そんなときも安心。DELTA 3 Max Plusは600W未満の低出力モードなら動作音は25dBで、とにかく静かだ。これはEcoFlow独自の静音テクノロジーで、ファンの回転数を最適化して抑えるX-Quietによるものである。
WAVE 3も動作音はわずか44dB。車内やテント内はもちろん、周囲に動作音が伝わることもないので、夜間でも家族や友人とストレスなく安心して眠りにつくことができる。
ここまで紹介したとおり、DELTA 3 Max PlusとWAVE 3をセットで車に積んでおけば、テントや車内は我慢や不便、制約とは無縁の快適空間になる。帰宅後は自宅での日常使いやDIY、防災対策としても活用できるので、Amazonのセール会場にアクセスしてみよう。