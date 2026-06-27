家電量販店の再編始まる？ スマホ普及期の2012年と2027年の大きな違い
2012年5月、ビックカメラがかつての業界売上高1位の企業・コジマの買収を発表し、大いに話題となった。そして今年6月、現在売上高No.1のヤマダホールディングス（ヤマダHD）とエディオンが、対等を前提条件とする経営統合に向けた協議・検討を進めることで合意したと発表した。
今後、計画通りに進めば、2027年10月に連結売上高約2.5兆円の巨大グループが誕生する見込み。ヤマダHD傘下には住宅関連メーカーやリサイクル関連企業もあり、「くらしまるごと」戦略と利益率の高い「PB（プライベートブランド）」の拡充を推し進めるための経営統合だ。
今回は当サイトの過去記事を一部引用しながら、2012年とは様変わりした家電量販店を取り巻く環境の変化を振り返る。新たな業界再編の始まりか、単なる有力企業同士の統合で終わるか、今後の動向に注目だ。
［参考記事］続く家電量販業界の再編 枠を越えた新しい動きも
https://www.bcnretail.com/news/detail/120606_22937.html
米国で2007年に発表されたiPhoneは、日本には2008年に上陸。そのわずか2～3年前は従来型携帯電話（ケータイ）の全盛期で、楽曲を1曲単位で丸ごとダウンロードして再生できる「着うたフル」が人気を集めていた。
当初、iPhoneはソフトバンク独占販売だったため、国内端末メーカーもOSにAndroidを搭載したスマートフォン（スマホ）でAppleのiPhoneに対抗しようと試みていた。まだ日本語入力や機能などに難のあったiPhone、Androidスマホ、ケータイの三つ巴の競争期を経て、2011年のau、2013年のドコモのiPhone取り扱い開始以降、本格的にスマホの普及が始まった。
前回、家電量販店再編があった2012年頃は、家電量販店の目玉が液晶テレビからスマホに切り替わった時期だ。その頃、ヤマダ電機（現ヤマダHD）は、中堅ハウスメーカーのエス・バイ・エル（現ヤマダホームズ）を連結子会社化。以降も「大塚家具」や「ヒノキヤグループ」などを次々とグループに迎え、今は中間持ち株会社「ヤマダ住建ホールディングス」のもと、「くらしまるごと戦略」の中核となる「住建セグメント」を形成している。
一方、もともと複数の家電量販店の合併で誕生したエディオンは、設立10周年となる2012年10月に家電専門店「デオデオ」「エイデン」「ミドリ」「イシマル」直営店のストアブランドを「エディオン」に統一。サンキューが運営する「100満ボルト」も2025年4月に「エディオン」に店名を変更し、ようやくALL「エディオン」となった。ヤマダHDとの経営統合も、当面は店名を維持する方針を打ち出しているが、前例に倣い、将来的には共通の新ストア名に変わる可能性も残っている。
総務省が5月19日に発表した「令和7年通信利用動向調査」によると、2025年の調査で初めてスマホとテレビの世帯保有率が逆転した（スマホ91.8％、テレビ90.1％）。また、インターネット利用者の割合は、13～69歳の各年齢階層で9割を上回り、インターネット利用機器としては「スマホ」と「PC」の差が年々広がっている。スマホ（74.3％）、PC（45.6％）とも、前年度に比べ微減となった一方、インターネットに接続できるテレビは31.1％と、過去最高を更新した。
また、大型M＆Aを続けるノジマの動きも注目だ。同社はキャリアショップ運営（端末販売）やITシステムに加え、ソニーのPC部門を母体とするVAIOを子会社化。さらに今年4月には、日立グローバルライフソリューションズが手がける家電事業を継承する新会社の発行済株式の80.1％を取得し、子会社化すると発表した。グループ内にメーカー機能を取り込むこうした独自の方針の成否は、今後の業界の行方を占う重要なポイントになるだろう。
ビックカメラと並ぶ「都市型カメラ量販店」として知られるヨドバシカメラは、今年6月30日に池袋に新規出店する。関東最大級となる大型店「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」は、自社不動産を生かした戦略が、この10年ですっかり定着してきた「コスパ・タイパ・SNS」の時代においても有効かどうかを占う試金石だ。
家電量販店各社に共通する課題は、店頭で確かめてECで購入するリアル店舗の「ショールーム化」や、物価高騰や環境意識の高まりを受けた「買い替えサイクルの長期化」だろう。かつてはテレビ、次にスマホという明確な成長ドライバーが存在したが、今は不透明だ。この違いこそが、2012年と2027年を分ける決定的な差といえるだろう。（BCN・嵯峨野 芙美）
今後、計画通りに進めば、2027年10月に連結売上高約2.5兆円の巨大グループが誕生する見込み。ヤマダHD傘下には住宅関連メーカーやリサイクル関連企業もあり、「くらしまるごと」戦略と利益率の高い「PB（プライベートブランド）」の拡充を推し進めるための経営統合だ。
今回は当サイトの過去記事を一部引用しながら、2012年とは様変わりした家電量販店を取り巻く環境の変化を振り返る。新たな業界再編の始まりか、単なる有力企業同士の統合で終わるか、今後の動向に注目だ。
スマホが主役に変わった2010年代前半が転換点家電量販店の目玉商材は時代によって変わってきた。2000年代前半から半ばにかけては、PCと固定ブロードバンド回線（ADSL）、デジタルカメラ、iPod（携帯オーディオプレーヤー）、電子辞書などが話題になり、2007年頃から本格化した「地デジ特需」や大型スポーツイベント効果で液晶テレビが飛ぶように売れた。地上アナログ放送が終了し、東日本大震災の被災3県を除き、デジタル放送に移行した「地デジ」元年は2011年である。
［参考記事］続く家電量販業界の再編 枠を越えた新しい動きも
https://www.bcnretail.com/news/detail/120606_22937.html
米国で2007年に発表されたiPhoneは、日本には2008年に上陸。そのわずか2～3年前は従来型携帯電話（ケータイ）の全盛期で、楽曲を1曲単位で丸ごとダウンロードして再生できる「着うたフル」が人気を集めていた。
当初、iPhoneはソフトバンク独占販売だったため、国内端末メーカーもOSにAndroidを搭載したスマートフォン（スマホ）でAppleのiPhoneに対抗しようと試みていた。まだ日本語入力や機能などに難のあったiPhone、Androidスマホ、ケータイの三つ巴の競争期を経て、2011年のau、2013年のドコモのiPhone取り扱い開始以降、本格的にスマホの普及が始まった。
前回、家電量販店再編があった2012年頃は、家電量販店の目玉が液晶テレビからスマホに切り替わった時期だ。その頃、ヤマダ電機（現ヤマダHD）は、中堅ハウスメーカーのエス・バイ・エル（現ヤマダホームズ）を連結子会社化。以降も「大塚家具」や「ヒノキヤグループ」などを次々とグループに迎え、今は中間持ち株会社「ヤマダ住建ホールディングス」のもと、「くらしまるごと戦略」の中核となる「住建セグメント」を形成している。
一方、もともと複数の家電量販店の合併で誕生したエディオンは、設立10周年となる2012年10月に家電専門店「デオデオ」「エイデン」「ミドリ」「イシマル」直営店のストアブランドを「エディオン」に統一。サンキューが運営する「100満ボルト」も2025年4月に「エディオン」に店名を変更し、ようやくALL「エディオン」となった。ヤマダHDとの経営統合も、当面は店名を維持する方針を打ち出しているが、前例に倣い、将来的には共通の新ストア名に変わる可能性も残っている。
総務省が5月19日に発表した「令和7年通信利用動向調査」によると、2025年の調査で初めてスマホとテレビの世帯保有率が逆転した（スマホ91.8％、テレビ90.1％）。また、インターネット利用者の割合は、13～69歳の各年齢階層で9割を上回り、インターネット利用機器としては「スマホ」と「PC」の差が年々広がっている。スマホ（74.3％）、PC（45.6％）とも、前年度に比べ微減となった一方、インターネットに接続できるテレビは31.1％と、過去最高を更新した。
求められる「次のヒット商品」もし、今回の2社の経営統合を機に家電量販店の再編が始まるなら、誰もが知っている、スマホの次のヒット商品が不可欠だろう。数年前は次の重点分野としてHEMS（ホーム エネルギー マネジメント システム）や太陽光発電、EV（電気自動車）などが挙げられていた。ヤマダHDの「くらしまるごと」戦略やエディオンのリフォーム事業強化はそれを見越したものだと思われる。しかし、生成AIの普及による電力需要の増加や物価高騰などを背景に、国内でのEVの普及には懐疑的な見方も強まっている。
また、大型M＆Aを続けるノジマの動きも注目だ。同社はキャリアショップ運営（端末販売）やITシステムに加え、ソニーのPC部門を母体とするVAIOを子会社化。さらに今年4月には、日立グローバルライフソリューションズが手がける家電事業を継承する新会社の発行済株式の80.1％を取得し、子会社化すると発表した。グループ内にメーカー機能を取り込むこうした独自の方針の成否は、今後の業界の行方を占う重要なポイントになるだろう。
ビックカメラと並ぶ「都市型カメラ量販店」として知られるヨドバシカメラは、今年6月30日に池袋に新規出店する。関東最大級となる大型店「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」は、自社不動産を生かした戦略が、この10年ですっかり定着してきた「コスパ・タイパ・SNS」の時代においても有効かどうかを占う試金石だ。
家電量販店各社に共通する課題は、店頭で確かめてECで購入するリアル店舗の「ショールーム化」や、物価高騰や環境意識の高まりを受けた「買い替えサイクルの長期化」だろう。かつてはテレビ、次にスマホという明確な成長ドライバーが存在したが、今は不透明だ。この違いこそが、2012年と2027年を分ける決定的な差といえるだろう。（BCN・嵯峨野 芙美）