2026.7.15 06:00

売れてる分析

骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】

ヘッドホン・イヤホン ワイヤレスイヤホン

SHARE ON

　骨伝導イヤホンといえば、どんなメーカーを想像するだろうか。全国の主要家電量販店・ネットショップから実売データを毎日集計しているPOSデータベース「BCNランキング」の6月データによれば、販売台数でトップに立ったのは意外なメーカーの製品だった。アナリストによる市場分析と共に振り返る。

骨伝導イヤホンをチェック

オープンイヤーも人気だが… まだまだラインアップはある

　骨伝導イヤホンは、耳をふさがずに音楽や通話を楽しめるのが大きな特徴。耳の周囲の骨を振動させて音を伝えるため、耳の穴を圧迫せず、長時間装着しても疲れにくい。周囲の音も聞き取りやすいことから、安全性を重視するシーンでも利用しやすい。オープンイヤーが台頭している感もあるが、まだまだ採用モデルは多い。さっそくトップ3を見ていこう。
 

第3位 Shokz「OpenRun Pro 2」

 

　第3位はShokzの「OpenRun Pro 2」となった。骨伝導と空気伝導を組み合わせた「DualPitch」技術を採用したオープンイヤー型スポーツイヤホンで、高音質と周囲の音を聞ける安全性を両立しているモデルだ。最大12時間再生、Bluetooth 5.3、IP55防水、AIノイズリダクション搭載マイクを備える。ランニングやトレーニングに適した装着感、クリアな通話性能も特徴となっており、陸上競技選手の大迫傑選手モデルもラインアップしている。
 
大迫傑選手モデルもある本格派
 

第2位 Shokz「OPENRUN」

 

　第2位は同じくShokzの「OPENRUN」。こちらもスポーツ向けのイヤホンとなっており、ランニング時のながら聴き時の安全性に配慮したモデルとなっている。26gの軽量設計、最大8時間再生、IP67防塵・防水性能に加え、10分の急速充電で最大1.5時間使用可能など、利便性も高い。マイク付きで通話も可能だ。
 

第1位 磁気研究所「HD-BCEX19」

 

　第1位に輝いたのは、磁気研究所の「HD-BCEX19」だ。最大の特徴は価格帯だろう。3位、2位のShokz製品と比較すると、10分の1ほどになる。耳を塞がずに音楽を楽しめる、骨伝導の特性を把握するにはうってつけと言えるだろう。

【アナリストの視点】磁気研究所の好調 購入しやすい価格帯が要因か

大嶋敬太アナリスト

　BCN総研の大嶋敬太アナリストもやはり注目したのは、磁気研究所の存在。製品別では1位を獲得したが、6月のメーカー別販売数量シェアでは、Shokzが64.0％と首位で、圧倒的なシェアを占めている。磁気研究所のメーカーシェア（17.0％）は、ほぼこの1製品によって形成されているのに対し、Shokzは複数製品にてシェアを獲得しているといった違いもある。
 
6月のメーカー別販売数量シェア

　また、HD-BCEX19は「比較的購入しやすい価格帯であることから、『骨伝導イヤホンを試してみたい』入門ユーザーの支持を集めているのでは」と大嶋氏。Shokzについては「定番モデルのOpenRunに加え、フラッグシップモデルのOpenRun Pro 2も人気を集めており、ランニングやサイクリング、テレワークなど幅広いシーンで活用したいユーザーから支持を得ている」と分析している。
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

ヘッドホン・イヤホン ワイヤレスイヤホン

SHARE ON

注目の記事

「伝統」か「革新」か――扇子 VS ハンディファン 使って分かる意外な欠点とは？ 従来の4倍速い 世界初の規格を採用したコンパクトPCが登場 手持ちのGPUが使える外付けGPUドックも発売へ 遅延知らず Razerの完全ワイヤレスゲーミングイヤホンにXbox・プレステ仕様が登場 スウェーデン発ブランド Sudioのノイキャン搭載ヘッドホンが日本上陸

外部リンク

BCN総研＝https://ri.bcnretail.com/
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

くらしを彩る

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア