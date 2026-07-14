2026.7.14 16:30

売れ筋速報

「OM-5 Mark II」が初TOP10入り、26年6月に売れたミラーレス一眼TOP10

ミラーレス一眼

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　「BCNランキング」2026年6月の月次集計データによると、ミラーレス一眼（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS R50（キヤノン）

2位　VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）

3位　EOS R10（キヤノン）

4位　VLOGCAM ZV-E10（ソニー）

5位　α6400（ソニー）

6位　α7 V（ソニー）

7位　FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）

8位　OM SYSTEM OM-5 Mark II（OMデジタルソリューションズ）

9位　FUJIFILM X-M5（富士フイルム）

10位　Z50II（ニコン）
 
OM SYSTEM OM-5 Mark II


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 
写真ギャラリー

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

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【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～20位）】（毎週木曜日更新） AIで仕事はどこまで減る？ フル活用したらウェルビーイングも改善されました 軽くてシンプルな「コンデジ」で、日常を大切な思い出に。

外部リンク

BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 デジタル一眼カメラ　月間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/monthly/contents_type=193
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