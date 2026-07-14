2026.7.14 16:30売れ筋速報
「OM-5 Mark II」が初TOP10入り、26年6月に売れたミラーレス一眼TOP10
1位 EOS R50（キヤノン）
2位 VLOGCAM ZV-E10 II（ソニー）
3位 EOS R10（キヤノン）
4位 VLOGCAM ZV-E10（ソニー）
5位 α6400（ソニー）
6位 α7 V（ソニー）
7位 FUJIFILM X-T30 III（富士フイルム）
8位 OM SYSTEM OM-5 Mark II（OMデジタルソリューションズ）
9位 FUJIFILM X-M5（富士フイルム）
10位 Z50II（ニコン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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OM-5 Mark II 12-45mm F4.0 PRO レンズキット ブラック
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