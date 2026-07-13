従来の4倍速い 世界初の規格を採用したコンパクトPCが登場 手持ちのGPUが使える外付けGPUドックも発売へ

ACアダプターも内蔵式で省スペース GPU取り付けで可能性広がる

GPD BOX 国内正規版

手のひらサイズの0.9Lの筐体

機種別のインターフェース

共通インターフェース

GPD G2 国内正規版

手持ちのデスクトップGPUを取り付けられる

天空は8月22日、GPD Technology（中国・深セン）が開発した超高速インターフェース「MCIO 8i」ポートを世界で初めて搭載した小型デスクトップPC「GPD BOX 国内正規版」を発売する。ハイビーム各店舗、GPD公式ストアで予約受付中だ。GPD BOXは、手のひらサイズの0.9Lの筐体で、ブラウジングから重いクリエイティブ作業まで滑らかに動作する、ハイスペックミニPCだ。別売りの外付けGPUを活用すれば、AAAゲームを最高画質で快適にプレーでき、AI処理にも対応できる。CPUは、インテル Core Ultra 7 356H、Core Ultra 7 358Hの2種類を選択可能。「MCIO 8i」は、外付けGPUの課題であった帯域幅不足を解消し、サーバー級の能力を有した新規格で、従来のOCuLinkと比べて4倍の帯域幅を実現する。コンパクトでも、ACアダプターが大きいというミニPCにありがちな問題も解消。160Wの電源ユニットを本体に内蔵し、コンセント周りの配線もスッキリさせることに成功している。また、インターフェースには、最大80Gbpsの最新規格「USB4 v2.0」を搭載し、大容量データも瞬時にやり取り可能。デュアル2.5GbE LANや、DisplayPort・HDMIによるマルチモニター出力も可能で、環境に合わせた多様な使い方に対応できる。本体価格は、Core Ultra 7 356Hモデルが29万3000円、Core Ultra 7 358Hモデルが30万8000円。いずれもメモリーは32GBでストレージは1TBだ。予約価格は3000円引き。なお、同時発売となる別売りの外付けGPU「GPD G2 国内正規版」は、デスクトップ用グラフィックスカード向け外付けeGPUドック。任意のデスクトップGPUを取り付けて使用するタイプだ。Thunderbolt 3／4／5またはUSB4／USB4 v2.0に幅広く対応し、「MCIO 8i」による高速規格も使用できる。こちらの価格は6万3500円で、予約時は3000円引きで購入できる。