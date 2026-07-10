2026.7.10 08:00

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子ども向けエリアも充実 330万円の30周年チケットも登場 東京ゲームショウ2026 詳細公開

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　コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は7月8日、幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催する東京ゲームショウ2026（TGS2026）の来場者向け公式サイトをオープンし、一般公開日チケットの販売概要やメインビジュアルを公開した。

新たに3日通しのプレミアムチケットを追加

TGS2026メインビジュアル

　TGS2026のメインビジュアルは、独自の世界観で注目を集めるざしきわらし氏が2年連続で担当。メインイラストを五つのテーマで描き、初の5日間開催となるTGS2026を表現している。

　開催日程は、9月17～21日。17、18日がビジネスデイで、19～21日が一般公開日となる。会場では、家庭用ゲーム機やスマートフォンなど、多彩なプラットフォームを対象に、新作をはじめ、eスポーツシーンを牽引するタイトル、最先端のAR/VR、インディーゲームなど、多種多様なジャンルを出展。さらに、快適なプレー環境を支えるゲーミングハードウェアや家具、最先端のゲームビジネスソリューションまで幅広く網羅する。

　8日時点での出展社数は759社（国内：484社 海外275社）、展示規模は3946小間。2025年実績を上回る51の国と地域からの出展が決定した。出展社一覧は公式サイトから確認可能だ。
 
出展社一覧も公開

　チケットは、1日入場券、ファストチケット（特典付き入場優先チケット）、特別割引チケットに加え、一般公開日の3日間毎日入場ができる専用パス付きの「プレミアムチケット」を新設。プレミアムチケットを使えば、会場内に設置される特別ラウンジ：エナジースポットを休憩エリアとして使用できる。また、ファストチケットと同じ優先入場とオリジナルグッズも付属する。
 
TGS2026 プレミアムチケット／ファストチケット特典
 
プレミアムチケット購入者限定の専用パス

　さらにTGS30周年を記念した特別なチケット「30周年アニバーサリーチケット」も登場。こちらは、人気ゲームタイトルのビジュアルを刻印した純金メダルと1日入場券3日間分が付いたチケットになる。純金メダルは、「ロックマン:デュアル オーバーライド」「信長の野望」「悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲」「SONIC THE HEDGEHOG」「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE」「東京ゲームショウ30thロゴ」の6種類セットだ。
 
アニバーサリーチケットに付属する
フレーム付き純金メダルセット

　プレミアムチケット、ファストチケットは7月11日から販売開始（抽選販売）。20日からは先着販売に移行する。1日入場券、特別割引チケットは7月20日から販売開始予定だ。なお、一般公開日は小学生以下の入場は無料。コスプレ登録料は後日発表。30周年アニバーサリーチケットは7月11日からアソビュー！で取り扱いを開始する。

　券種・価格一覧は以下の通り。

・30周年アニバーサリーチケット（受注生産）　330万円
・プレミアムチケット（3日間通しチケット）　3万円
・ファストチケット（特典付き優先入場チケット）　6000円
・1日入場券　（中学生以上）　3000円
・特別割引チケット　1500円
 
各種チケット販売概要

　このほか、一般公開日の3日間、TKP東京ベイ幕張ホールに中学生以下を対象とした入場無料のエリア「ファミリーゲームパーク2026」がオープン。中学生以下の子どもとその同伴保護者のみ入場でき、子ども向けの最新のゲームが遊べる「アソビバ!」やゲームをつくる職業について学んだり、ワークショップを体験できる「マナビバ!」など、さまざまなコンテンツを用意する。
ファミリーゲームパーク2026
写真ギャラリー
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外部リンク

東京ゲームショウ2026＝https://tgs.cesa.or.jp
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