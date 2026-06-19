Nintendo Switch／Switch 2両方に対応 ミニマルなポータブルドック

低遅延モードやHDRでさらにプレーを楽しめるように

GuliKit Switch 2ドック

コンパクト設計

Nintendo Switch 2と

Nintendo Switchの両方に対応

滑り止めつきで高い安定性を実現

ワンタッチでモード切替

インターフェース

ゲーミングハードウェアブランドGuliKitは6月17日、Nintendo Switch 2とNintendo Switchに対応したポータブルドック「GuliKit Switch 2ドック」をAmazon.co.jpで発売した。価格は4599円。新製品はシンプルなデザインながら、映像出力や充電機能、放熱性能、設置安定性、ケース装着対応、携帯性を備えた、持ち運びも可能なポータブルドック。純正ドックの代替としてだけでなく、家庭内のセカンドドックとしても活躍できる製品だ。サイズは8.7×8.7×2.5cmで、重さは105g。Nintendo Switch 2とNintendo Switchの両方に対応しており、今後のシステムアップデートによる継続的なサポートも行う。オープンスタイルの設置方式とエアフロー構造で熱がこもりにくく、ワイドベース構造は、本体を設置した際でも高い安定性を実現。ケーブルの抜き差しや日常的な接触による本体の転倒リスクを軽減できる。映像出力は、4K/60Hz、2K/120Hz、1080p/240Hzに対応。対応ディスプレーでは自動的に低遅延モードへ切り替えることができるほか、Dynamic HDR、Static HDRに対応し、映像の明暗表現や奥行き感の向上が期待できる。さらに、TVモードとデスクトップ充電モードをワンタッチで切り替え可能だ。インターフェースは、USB 3.0ポート（type-A）、USB Type-C給電（最大100W）を搭載。このほか、保護ケースに対応するための3段階の調整機構、未使用時には自動的に吸着して端子部分を保護するマグネット式ダストカバーを備えている。