本体とも相性バツグン 任天堂公認のNintendo Switch 2向けヘッドセット

任天堂公式ライセンス取得の有線ヘッドセット

クリアな音質 マイクのオン／オフ、音量調整可能なスイッチを搭載

有線ヘッドセット for Nintendo Switch 2

50mm径ダイナミックドライバー

手元のスイッチが便利

3.5mmオーディオジャックを採用

アコ・ブランズ・ジャパンは6月26日、「PowerA」ブランドから「Nintendo Switch 2」対応の有線ヘッドセット「有線ヘッドセット for Nintendo Switch 2」をAmazon.co.jp、ビックカメラなどで発売する。市場想定価格は3800円。新製品は、任天堂公式ライセンスを取得したNintendo Switch 2対応有線ヘッドセット。カラーリングは、ブラックに赤の差し色を採用。サイドにはロゴを印字することで、純正品と組み合わせても違和感のないビジュアルとなっている。さらに、50mm径ダイナミックドライバー搭載によりクリアな音質を実現し、手元のスイッチを押すだけで、マイクON／OFFの切り替えや音量調節が可能となっている。ブームマイクは取り外し可能で、角度調整にも対応。イヤーパッドは通気性を重視し、調整可能なヘッドバンドを備える。端子は、3.5mmオーディオジャックを採用している。重さは約230g。