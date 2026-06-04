置くだけで部屋が映える、省スペース＆3WAYで使えるアーチ形全身鏡

アーチ形全身鏡

設置自由度が高い

設置イメージ

飛散防止フィルム加工によって、

割れてしまっても破片が飛び散りにくい

スタイリッシュなアルミ製フレームを採用

壁掛けでの設置イメージ

立て掛けでの設置イメージ

スタンドによる設置イメージ

2色のカラーバリエーションを用意

タンスのゲンは6月2日に、アーチ形デザインの採用によって、空間にやわらかな抜け感を演出する全身鏡「アーチ形全身鏡」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ブラック、ゴールドの2色。価格は、幅50×高さ160cmモデルが8999円、幅80×高さ160cmモデルが1万1999円。「アーチ形全身鏡」は、近年のインテリアトレンドとして注目されている、アーチ形デザインを採用した全身鏡。やわらかな曲線が、直線的になりがちな空間にアクセントを加えるため、圧迫感を抑えつつ落ち着いた雰囲気を演出してくれる。あわせて、鏡をアーチ形にすることで、自然と視線が上に向くようになるので、空間をより広く開放的に見せられる。また、角のない柔らかなフォルムのため、映り込む空間の印象もやさしく見せられ、ナチュラルテイストをはじめとする、さまざまなインテリアとも相性がよい。クリアな映りによって身だしなみのチェックが可能で、アクリル製ミラーと比較してゆがみが少ないガラスミラーを採用するとともに、一般的なガラスと比較して割れにくい、強化ガラスを採用している。さらに、飛散防止フィルム加工を施しているため、万が一割れてしまった場合でも破片が飛び散りにくい。フレームには、スタイリッシュな印象を与えるアルミを採用し、ホコリが付着してもサッと拭き取れる。また、厚さ1.5cmの薄型設計で、フレームの主張を抑えて空間に自然となじむミニマルなデザインとなっている。設置方法は、設置スペースが気になる場合に適した壁掛け、ラフでこなれた印象を演出できる立て掛け、本体背面に備えたスタンドによる3通りから、設置場所やライフスタイル、見た目の好みに合わせて選べる。そのほか、クリーナークロス、滑り止めクッションシール、転倒防止金具が付属する。滑り止めクッションシールは、立て掛けて使用する際のズレを軽減可能で、スタンド用とフレーム用の2種類を用意している。