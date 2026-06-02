洗える寝具の新定番に、抗菌・防ダニ99％の掛け布団「SHIELD2」

SHIELD2

50回洗っても抗菌が続く

タンスのゲン独自の「SHIELD2」綿を使用

50回の洗濯後も抗菌や防臭効果が持続

使用イメージ

3色のカラーバリエーションを用意

タンスのゲンは6月1日に、清潔で安心して使える、オリジナル綿を採用した掛け布団「SHIELD2（シールド×シールド）」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、アイボリー、ライトグレー、チャコールグレーの3色。価格は、シングルが2699円、セミダブルが3199円、ダブルが3999円。「SHIELD2」は、抗菌効果や防ダニ性能に優れた綿をブレンドした、タンスのゲンのオリジナル綿である「SHIELD2」を使用した掛け布団。「SHIELD2」綿は、高い抗菌効果を備えることで、汗のにおいの原因とされるブドウ球菌の増殖を抑制してくれる。抗菌効果を示す「抗菌活性値」の値が、基準値の2.9倍に達することが第三者機関による試験で確認されており、汗をかきやすい時期や湿気が高い季節でも高い抗菌効果を発揮する。また、ダニを寄せ付けにくくする「忌避率」は99％と、優れた防ダニ効果を備えている。なお、洗濯耐性にも優れており、繰り返し洗濯することが可能で、50回洗っても抗菌や防臭効果が持続する。さらに、繊維の中心が空洞になった中空繊維によって、軽さとあたたかさを両立し、空気をたっぷり含むため体温を逃がさず、保温性にも優れている。また、重さを感じにくいので、快適に使える。そのほか、繊維にはねじれたスパイラル構造を採用しており、弾力性と復元力に優れているためへたりにくく、繰り返し洗濯してもボリューム感が損なわれにくいので、ふっくらとした寝心地を保てる。掛け布団「SHIELD2」は、「SHIELD2」綿の使用に加えて、通気性に優れた中綿を採用することで、季節を問わず使いやすい。春や秋などの肌寒い時期は、掛け布団だけでちょうどよく、夏は冷房の効いた室内でも心地よく使用できる。また、寒い季節はタオルケットや毛布を重ねれば、よりあたたかく快適に眠れる。側生地には、表面を薄く起毛させるピーチスキン加工を施しており、しっとりとなめらかな肌触りで思わず触れ続けたくなるような心地よさを実現している。