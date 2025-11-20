本物の猫みたいな温もりを再現！ 「もはや、ねこ。」に新作毛布

猫の毛並みなどに徹底的にこだわった「もはや、ねこ。」シリーズに

「カバーになる毛布」が登場

「猫は飼えないけど大好き」という人にもおすすめ

掛布団と簡単に固定できるスナップボタン（上）と、

掛布団とカバーがずれてしまった際に簡単に直せるスリットを備える

使用イメージ

5色のカラーバリエーションを用意

タンスのゲンは、本物の猫のような温もりと触り心地を再現した「もはや、ねこ。」シリーズの新商品となる「もはや、ねこ。カバーになる毛布」を公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店で11月11日から発売している。カラーは、ロシアンブルー、ボンベイブラック、ペルシャホワイト、チャトラ、ノルベージュの5色。価格は、シングルが6999円、セミダブルが7999円、ダブルが8999円。もはや、ねこ。シリーズは、まるで本物の猫を触っているような温かさと触り心地を再現しており、これまでに2枚合わせ毛布、ボックスシーツ、枕カバー、クッションなどを発売してきた。毛並みや色合いのバリエーション、猫の体温に近い温もりまで徹底的にこだわっているため、猫を飼っているはもちろん「猫は飼えないけど大好き」という人にもおすすめだ。もはや、ねこ。カバーになる毛布は、春や秋が2枚合わせ毛布として、冬が掛布団カバーとして使える2way仕様で、カバーとして使用する際はスナップボタンで掛布団と固定できる。取り付けは簡単で、使っているうちに掛布団とカバーがずれてしまった場合でも簡単に直せるよう、角にスリットを2カ所設けている。