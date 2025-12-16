ミラーレス一眼「α7 V」の液晶を守る最強フィルム2種、ハクバが発売

「SONY α7 V／α1 II／α9 III／α7R V 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」（左）と

「SONY α7 V／α1 II／α9 III／α7R V 専用 液晶保護フィルムIII」

タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい

ハクバ写真産業（ハクバ）は、ソニーのミラーレス一眼「α7 V」用の液晶保護フィルムとして、「SONY α7 V／α1 II／α9 III／α7R V 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」を12月中旬、「SONY α7 V／α1 II／α9 III／α7R V 専用 液晶保護フィルムIII」を12月下旬に発売する。「SONY α7 V／α1 II／α9 III／α7R V 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」は、エクストラハードコートを施すことで、ガラス並みの高硬度9Hを実現した液晶保護フィルム。鋭利なものが当たっても傷が付きにくく、フィルムを美しい状態のまま保てる。曲げに強く割れにくいので貼りやすく、貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプで、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、油や水をはじくフッ素コート処理によって、フィルムに付いた指紋汚れなどを簡単に拭き取れるほか、指紋防止加工も施されているので指紋が付きにくく、タッチ操作をしても指紋が目立ちにくい。シリコン粘着層の自己吸着性によって、フィルムを画面に置くだけで自然に貼りつき、貼り付けに失敗してしまった場合でも吸着力を損なうことなく貼りなおせる。価格は3080円。「SONY α7 V／α1 II／α9 III／α7R V 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前よりも高い視認性を実現した液晶保護フィルム。業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度によって、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出せる。フィルム表面には、撥水・防汚効果のあるフッ素コートを施しているため指紋が付きにくく、指紋が付着してしまった場合でも簡単に拭き取れる。また、帯電防止効果によって静電気の発生が抑えられ、液晶画面にホコリやチリを寄せ付けない。あわせて、ハードコート処理を施すことで3Hの表面硬度を実現し、フィルム表面にすり傷や爪あとなどが残りにくく、液晶画面を美しい状態のまま保てる。さらに、シリコン粘着層の自己吸着性によって、貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消え、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、フィルムを画面に置くだけで自然に貼りつき、貼り付けに失敗してしまった場合でも吸着力を損なうことなく貼りなおせる。価格は1970円。「SONY α7 V／α1 II／α9 III／α7R V 専用 EX-GUARD 液晶保護フィルム」「SONY α7 V／α1 II／α9 III／α7R V 専用 液晶保護フィルムIII」ともに、対応機種はα7 V、α1 II、α9 III、α7R V。