小型でハイパワー 新素材「窒化ガリウム」採用のUSB充電器 多摩電子工業から登場

最大65W対応のUSB充電器

最大65W対応 iPhoneなら20分で約50％まで充電できる

PR-APC265CK（左、カラーはブラック）、

PR-APC265CW（ホワイト）

新素材でコンパクトでもハイパワー

持ち運びしやすい形状

多摩電子工業は12月から、最大65WのUSB Power Delivery（PD）対応USB充電器「PR-APC265CK」「PR-APC265CW」を各ECサイトで展開している。カラーはブラックとホワイトの2色で、価格は5980円。新製品は最大65Wに対応し、巻き取り式USB-Cケーブル内蔵＋USB-Cポートを搭載するUSB充電器。集積回路に新素材の窒化ガリウムを採用することで小型かつハイパワーを実現している。サイズは縦50×横31.5×奥行67mmで重さは約135g。ケーブル長は70cm。最大出力は65Wとなっているので、ノートPC、スマホやタブレット、ゲーム機の充電にも十分に対応できる。なお、iPhoneなら20分で約50％まで充電できる計算だ。効率の良い給電で、バッテリーへの負荷を抑える「Programmable Power Supply」にも対応する。ケーブルとポートを同時使用した場合はケーブル側で最大45W、ポート側で最大12Wを発揮。また、過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計で、安心して使用できる。ケーブル巻き取り式以外にも、90度回転式ACプラグやコネクタが収まる設計を採用しており、凹凸がなく持ち運びもしやすい。このほか、海外でも使用できるAC100V～240Vに対応する。