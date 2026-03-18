バリアフリーと多言語の対応で駅サービスが進化！ 東京メトロ全駅に遠隔案内端末を導入

遠隔案内端末

遠隔でも対面同等の案内を実現

利用イメージ

駅社員が応答したら用件を話す

駅社員が遠隔で対応

カードを置いて精算処理

必要に応じて乗車券や定期券をカメラに提示

使用したきっぷは「きっぷ回収部」に

東京メトロとKDDI、サイエンスアーツは、2028年3月末までに全171駅に「遠隔案内端末」を導入する。第1弾として、青山一丁目、淡路町、中野坂上、東銀座の4駅で稼働を3月16日に開始している。急増するインバウンド客やサービスの多様化に対応するため、駅社員が離れた場所からでも利用者を案内できる新たな仕組みを整えるのが狙いだ。遠隔案内端末は、KDDIが提供するタブレット端末に、サイエンスアーツのIP無線インカムアプリ「Buddycom」コール機能を搭載。利用者は端末の呼び出しボタンを押すだけで、駅事務室にいる駅社員とすぐ通話でき、駅構内案内やトラブル相談、乗車券の確認など、従来の対面対応に近い案内を受けられる。従来の遠隔インターホンでは対応不可だったICカードやモバイル端末を使った精算処理にも対応。利用者が端末下部のICカードリーダーにカードを置くと、駅社員が事務室から遠隔操作で処理を実施し、その場で精算が完了する。また、バリアフリー仕様も採用。視覚障がいのある利用者向けに常時ガイド音声を流して端末位置を把握しやすい構造にしているほか、聴覚障がいのある利用者向けに“耳マーク”提示でチャット案内へ切り替え、車いす利用者向けに画面を券売機とほぼ同じ110cmに配置している。日本語、英語、中国語、韓国語など、全9言語に対応。誰もが使いやすい駅案内の実現を目指す。東京メトロの遠隔案内端末は、「駅に行けば、いつでも誰でも、安心して相談できる」環境を整える新しい取り組み。さらに移動が快適になる駅サービスに期待がかかる。