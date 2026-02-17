ダイヤ改正・運賃改定・新駅情報を最速収録、「駅すぱあと2026年3月版」予約開始

「駅すぱあと（Windows）」の2026年3月版（CD-ROM）が予約受付中

新駅開業も網羅

「駅すぱあと（Windows）」の路線図イメージ

鉄道・バスの定期券払戻計算にも対応

ヴァル研究所は2月13日に、Windows用の経路検索ソフト「駅すぱあと（Windows）2026年3月版CD-ROM」の予約受け付けを、公式オンラインショップにて開始した。価格は、「駅すぱあと（Windows）」CD-ROM［ライセンス付］が5390円、「駅すぱあと（Windows）」CD-ROM 1年サポート［ライセンス付］が1万7820円、「駅すぱあと（Windows）」CD-ROM 2年サポート［ライセンス付］が2万5080円、「駅すぱあと（Windows）」CD-ROM 3年サポート［ライセンス付］が3万3330円。製品は3月9日以降に順次発送される。今回、予約受け付けが開始された「駅すぱあと（Windows）2026年3月版CD-ROM」は、3月14日に行われるJRグループと東京メトロ（千代田線・東西線）のダイヤ改正、JR東日本、西武鉄道、首都圏新都市鉄道（つくばエクスプレス）、伊豆急行、湘南モノレールで行われる運賃改定、および同日に開業するJR西日本の「手柄山平和公園」駅とハピラインふくい「しきぶ」駅にも対応する。基本機能として、全国のJR・私鉄・地下鉄・路面電車全線のダイヤ情報を網羅するほか、バス、航空、船などの情報も収録している。経路検索や路線図（鉄道、バス、船）、定期券の運賃計算といった、公共交通機関のデータを活用したさまざまな機能を搭載し、オフラインでも利用できる。