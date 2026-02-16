アクアが新生活に向けて「新生活応援キャッシュバックキャンペーン」をスタート！

アクアの新生活応援キャンペーン

アクアは、同社の小容量クラスの冷凍冷蔵庫4機種を対象とした「新生活応援キャッシュバックキャンペーン」を2月16日から開始した。対象商品購入後に応募すると、全員に3000円をキャッシュバック。文字どおり新生活を応援するキャンペーンだ。4月からの新年度を控え、新生活商戦がスタート。家電量販店はチラシや店頭で新生活に必要な家電商品をアピールしている。アクアは2月16日から、一人暮らしやカップルなどの小世帯向け企画として、新生活応援キャッシュバックキャンペーンを開始した。キャンペーン対象商品は同社の小容量クラスの冷凍冷蔵庫4機種。2月16日から5月15日までに対象商品を購入し、6月14日までにキャンペーン特設サイト内の応募フォームからアンケートに答えると、応募者全員にセブン銀行ATMを通して3000円がキャッシュバックされる仕組みだ。対象商品の4機種は、同社のSIMPLE＋シリーズの商品。同シリーズは、シンプルかつキッチンになじむスタイリッシュなデザインと、インバーター搭載による省エネ＆静音設計を特徴とした、1～2人の小世帯に最適なシリーズだ。冷蔵室の棚は強化処理ガラス仕様で、重い鍋を置いても安全かつ汚れをサッと拭き取ることができる。また、背面と壁との間に放熱のための隙間がいらない壁ピタ設置ができるので、小世帯の限られたキッチンスペースでも無駄なくコンパクトに収まる。キャンペーン対象商品の4機種を簡単に紹介しよう。2月13日発売の新製品AQR-23A（以下、23A）は定格内容積226Lで、独立野菜室がついた3ドアモデル。野菜室の底には「おそうじ栓」が付いていて、細かいゴミを簡単に掃き出すことができる。また、冷蔵室内には刺し身や鮮魚、肉などの生鮮食品の保存に最適なフリーケースが設けられている。68Lの冷凍室は3段で、上段の2段はバスケット、最下段は冷凍ケースという仕様。冷凍食品のストックはもちろん、ホームフリージングしたものもたっぷり収納可能だ。AQR-20A（以下、20A）は定格内容積201L。23Aと同じく冷蔵室内のフリーケースと68Lの冷凍室を搭載。本体の高さは1375mmのローボディで、天板は耐熱仕様になっており、本体の上にオーブンレンジを置くことができるので、キッチンスペースの有効活用が可能だ。AQR-17Aは定格内容積170L。20Aと同様に天板部にオーブンレンジが置けるローボディモデルで、本体の高さは1225mm。68Lの大容量冷凍室や冷蔵室内のフリーケースも搭載している。AQR-16Aの定格内容積は160L。冷凍室は78Lと大きく、冷凍食品のまとめ買いにも対応。3段の引き出し式で冷凍食品が整理しやすく、ホームフリージングの保存にも適している。いずれも小世帯の日常使いに十分な収納力と使いやすさを両立し、収納量や自炊の程度、キッチンスペースなどに合わせて最適なモデルを選択することができる。これから新生活のために冷蔵庫の購入を検討しているのであれば、選択肢として検討してみてはいかがだろうか。キャンペーンの詳細や応募方法については、同社の特設サイトで確認してみよう。