ドライ時間を約20％カット！　速乾ドライヤー「ラピッドエリート」

アドバンス ラピッドエリート

温度設定は4段階 温冷風が自動で切り替わるサロンモードも搭載

BLDCモーターの搭載で毎秒約23.4mの強力な風を実現

好みに合わせた4段階の温度設定に対応

マグネット着脱のセットノズルが付属

フィルターカバー付きでお手入れしやすい

三栄コーポレーションは2月13日から、同社の展開するパリ発のモードヘアブランド「mod's hair（モッズ・ヘア）」の、「mod's hair ADVANCED（モッズ・ヘア アドバンス）」シリーズから、BLDCモーターを搭載したドライヤー「アドバンス ラピッドエリート」（MHD-1150-SB）を、公式オンラインショップ、Amazon.co.jp、家電量販店などで順次発売している。価格はオープンで、実勢価格は1万3200円前後。「アドバンス ラピッドエリート」は、小型で高回転するBLDCモーターを搭載することによって、風速毎秒約23.4mの強力な風を実現したドライヤー。モーターが1分間に約11万回転することで、髪を素早く乾かせる。パワフルな風によって、ドライ時間を従来機種と比較して約20％短縮し、速乾性が向上しているので、忙しい朝、就寝前、子どもの髪を乾かすといった際に適している。季節や髪の状態に合わせて、「高温風」「中温風」「低温風」「冷風」の、4段階の温度設定を選択できる。モードに応じてLEDライトが切り替わるため、現在の使用モードを視覚的に確認可能で、好みの温度で快適に乾かせる。さらに、自動で切り替わる温冷風でキューティクルを整えられる、艶出し・スタイリング固定に便利な「サロンモード」、マイナスイオンといった充実した機能を備えている。また、好みの設定で心地よくドライ＆スタイリングできる風温／風速切替スイッチ、好みの設定で冷風を出せるクールスイッチも搭載する。付属のセットノズルはマグネットで簡単に着脱可能で、お手入れがしやすいフィルターカバーも備えている。