プロテクトイオンで静電気を抑制 ツヤとまとまり生み出すテスコムのヘアドライヤー「TD462A」

プロテクトイオン搭載のヘアドライヤーが登場

マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出 髪をいたわりながらツヤをアップ

TD462A

（画像はTD462A-P）

低温風のケアモードやソフトエアフードで髪をいたわる

ツヤ感のあるカラーリング

ラク抜きプラグとコードバンドが付属し使いやすい

テスコム電機は1月中旬、プロテクトイオンを搭載したヘアドライヤー「プロテクトイオン ヘアドライヤーTD462A-P・TD462A-H」を発売する。公式ストアでの価格は6578円。新製品は、マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制するプロテクトイオンを搭載したヘアドライヤー。これにより、髪のツヤがアップする。また、髪にやさしい熱ダメージを抑える低温風のケアモードも搭載。大風量約2.8m3/分で低温風でも素早く乾かすことができる。さらに、付属のソフトエアフードを使えば、低温で広がるやわらかな風を届けることができ、熱によるダメージを抑えられる。カラーはピンク（TD462A-P）とグレー（TD462A-H）をラインアップ。パール感のあるきらめきとツヤ感が特徴の色合いとなっている。重さは、500mlペットボトルよりも軽い約425gを実現。折りたためるので、場所を取らずコンパクトに収納可能。また、プラグには「ラク抜きプラグ」を採用し、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜ける。電源コードにはクイックコードバンドも付属する。